Son dakika... Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken açıklamalar
AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş Suriye'deki terör bölgelerine operasyon ile ilgili olarak, "O bölgelerin terör örgütlerinden arındırılması milli güvenlik meselemizdir. Türkiye maddi anlamda bütün bu güçlerini hazır tutuyor. İsteriz ki bir harekata ihtiyaç olmadan bütün terör örgütleri oradan atılsın. Ama eğer böyle bir durum ortaya çıkmazsa Türkiye bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi için kararlılıkla yoluna devam edecektir" dedi.
İşte Kurtulmuş'un A Haber kanalında yaptığı açıklamalarından satır başları:
GÜVENLİ BÖLGE
ABD’de farklı unsurlar arasında tutarsızlıklar var.
Otonom bir bir bölge olarak bu güvenli bölge öneriliyorsa bu durum Türkiye'nin çıkarlarına aykırı.
Çekiç güç gibi bir durumu Türkiye kabul etmez.
Biz o bölgenin orada yaşayanlar için güvenli hale gelmesini hedefliyoruz.
YEREL SEÇİMLER
AK Parti yerel seçim manifestosunda on kadar madde olacak.
Sayın Binali Yıldırım da önümüzdeki günlerde kendi tutumunu netleştirerek kamuoyuyla paylaşacaktır.
Sayın Binali Yıldırım'ı kararlı olarak yoluna devam edeceğini düşünüyorum.
ÖZHASEKİ'NİN KASET AÇIKLAMASI
Bilmiyorum. Kast edilen Pensilvanya bağlantılarıysa bilmiyorum.
Milletimiz geçmişte bu tür operasyonları çok gördüğü için böyle şeylere itibar etmiyor. Bu tür şeylere çok da prim vermiyor.
İZMİR'DE NE OLACAK?
CHP'nin iç zaafları üzerinden kampanya yürütmeyiz. CHP'nin İzmir'deki zaafları bizi ilgilendirmez. bizim adayımız belli. Sonuçta İzmir'deki seçmen kardeşlerimiz belli.
OPERASYON ERTELENDİ Mİ
Sınırımızdaki gelişmeler milli beka meselesi. Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgili bir meseledir: Tiyatro izler gibi oraları izlemiyoruz.
O bölgelerin terör örgütlerinden arındırılması milli güvenlik meselemizdir. Türkiye maddi anlamda bütün bu güçlerini hazır tutuyor. İsteriz ki bir harekata ihtiyaç olmadan bütün terör örgütleri oradan atılsın.
Ama eğer böyle bir durum ortaya çıkmazsa Türkiye bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi için kararlılıkla yoluna devam edecektir.
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