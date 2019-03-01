Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat yorumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNuman Kurtulmuş'tan 28 Şubat yorumu
GeriGündem Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat yorumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
01.03.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat yorumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Numan Kurtulmuş'tan 28 Şubat yorumu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 28 Şubat ile hukuki anlamda yüzleşilemediğini belirterek, "Çok sayıda dosya milletin vicdanında açık kaldı. FETÖ’cü hakimler 28 Şubat davalarında sepeti taşınmayacak hale getirip sulandırdı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Gazetesi gündem toplantısına katıldı. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, yıl dönümünde 28 Şubat sürecini anlattı.

28 Şubat’ın kendisinden önceki darbelerde önemli bir farkı olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “28 Şubat öncesi darbelerin tamamı ortak noktası siyasete müdahale etmesiydi. 28 Şubat Türkiye sosyolojisine müdahale etmeyi öngörmüştü. İnsanların kendi inançları ile gelenekleri ile toplumun içinde var olmasının önüne geçmek için, geniş bir kesimin yükselmesinin ve ülkeyi yönetmekte söz sahibi olmasının önüne geçmek için yapılan bir harekettir. Doğrudan sosyolojiye müdahaledir” şeklinde konuştu.

“28 Şubat, FETÖ’nün önünü açan bilinçli bir operasyondur”

28 Şubat’ın FETÖ terör örgütü ile bağlantısına işaret eden Kurtulmuş, “28 Şubat, FETÖ’nün önünü açan bilinçli bir operasyondur. Samimi insanlar dışarı itilmiş, bu ezoterik örgüt, Hasan Sabbah zihniyetinde kendini gizleyerek bir şekilde toplumda var olmaya devam etmiş ve devletin başına bela olmuştur. Terör örgütü lideri Gülen’in söylediği söz önemlidir. O dönemde ‘Başörtüsü füruattır’ diyerek darbeye destek vermiş, kendi kisvesi altında gayri meşru örgütlenmeye meşruiyet sağlamaya çalışmıştır. ‘Din sadece imam hatiplerde mi öğretiliyor’ diyerek darbeye destek olmuştur” diye konuştu.

“FETÖ’cü hakimler 28 Şubat davalarında sepeti taşınmayacak hale getirip sulandırdı”

28 Şubat ile hukuki anlamda tam olarak yüzleşilmediğini vurgulayan Kurtulmuş, “Çok sayıda dosya aslında milletin vicdanında açık kaldı. Binlerce memur işten atıldı. İstanbul Üniversitesi’nde ikna odaları vardı. İkna odalarının hesabını sorabildik mi. Hukuki ölçekte 28 Şubat’ın hesabı sorulamadı. 28 Şubat davaları devam ederken, o zamanki FETÖ’cü hakimlerin sepeti taşınmayacak hale getirip o davaları sulandırdığını şimdi daha iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Devlet hakim olunacak değil, hizmet edilecek bir yer”

Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yaşananları da değerlendirerek, “28 Şubat planlarda başarı olmuş bir darbe, 15 Temmuz ise başarısız olmuş bir darbe girişimi. Allah muhafaza 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı, çok ağır bir sonuçtan bahsedecektik. Belki de şu anda bazı bölgeleri Türkiye’den ayrılmış olan fiili bir ayrışma sürecine girecektik. Şükür bu önlendi. Türkiye’nin kuvvetli bir orduya ihtiyacı var, çok iyi yüksek teknolojileri kullanan bir ülke olmalıyız. Aynı zamanda Türkiye’nin hiçbir şekilde siyasete müdahale etmeyen bir silahlı kuvvetler zihniyetine ihtiyacı var. 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin en büyük kazanımı bu oldu. Devletin ele geçirilmesi gereken bir yer olmaktan çıkarılması. Sağcısı solcusu, şu grup bu grubu herkes devleti ele geçirmeyi çalıştı. Devlet böyle bir yer değil ki. Herkes işini yapacak. TSK işini yapacak, parlamento işini yapacak, sivil siyaset güçlü olacak, bürokrasi işini yapacak. Devlet hakim olunacak değil, hizmet edilecek bir yer” dedi.

“Siyasetin içinde Türkiye’nin varlığına, birliğine kasteden farklı gruplara destek verenler olmasa beka meselesinden bahsetmezdik”

Yerel seçim sürecini de değerlendiren Kurtulmuş, “İnşallah Cumhur İttifakı açık ara birçok yerde başkanlıkları kazanacaktır. Onu görüyoruz. Beka meselesini durduk yerde söylemiyoruz. 7 Şubat MİT krizi, Gezi Parkı olayları, 17-25 darbe girişimi, Kobani olayları. Tüm bunlara baktığınızda ne yazık ki bütün devlete karşı ülkenin birliğini ortadan kaldırmaya yönelik hareketlerin tamamında bir şekilde siyasetin gölgesi var. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü bir örtülü darbe olarak tanımlayan bir Cumhuriyet Halk Fırkası anlayışı var. Gerçekten ülkeyi yıkmak isteyen gruplara destek olan siyasi unsurlar var. HDP içindeki ana omurga ‘PKK bir terör örgütüdür’ deseydi bugün bekadan bahsetmezdik. CHP içindeki bazı unsurlar ‘15 Temmuz devlete karşı yapılış bir eylemdir, biz buna karşıyız, hükümeti sonuna kadar destekliyoruz’ deseydi yine söyleyecek bir şeyimiz olmazdı. Gezi Parkı olayları ile Türkiye’yi dağıtmak isteyenler yanında bakıyorsun CHP milletvekilleri var. Siyasetin içinde Türkiye’nin varlığına birliğine kasteden farklı gruplara destek verenler olmasa beka meselesinden bahsetmezdik, bu seçim sadece bir yerel seçim olurdu. Ama son 5-6 yılda bu kadar kuvvetli tehditlerle muhatap olmuş bir ülke tabii ki bunu beka meselesi olarak görür” diye konuştu.

Yerel seçimde İstanbul ve Ankara’da Cumhur İttifakı için bir problem görmediğini söyleyen Kurtulmuş, İzmir’de ise Nihat Zeybekci’nin başarılı bir kampanya yürüterek yarışın içerisinde yer aldığını kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

On binlerce pasaport için önemli karar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı... Bedelli askerlikte celp tarihlerinde önemli değişiklik

Parktaki dehşette ayrıntılar ortaya çıktı

Kan donduran olay! Sevgilisiyle tuzak kurup kocasını öldürtmüş…