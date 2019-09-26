Numan Kurtulmuş: IMF defterini kapattık
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin IMF programlarına muhtaç kalmayacağını belirterek, “Kimse heveslenmesin, kimse IMF heyetleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapmaya kalkmasın. Türkiye bir daha açılmamak üzere IMF defterini kapatmıştır” dedi.
Anadolu Yayıncılar Derneği programına katılan Kurtulmuş, Adana’da polis servisine yönelik bombalı saldırıya da değinerek, özetle şunları söyledi:
ÇETİN BİR DÖNEME GİRDİK
“Türkiye her türlü meydan okumaya karşı hazırlıklıdır. Çok çetin bir döneme girdik. Türkiye’nin bir tane ekseni vardır o da kendi milli eksenidir. Devletler gayrimeşru terör örgütlerini silahlandırıp onların üzerinden siyaseti dizayn etmeye çalışırlarsa bu felaket olur. Kimseye meydan okumuyoruz ama kimsenin de bize meydan okumasına fırsat vermeyiz. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF’nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye bir daha açılmamak üzere IMF defterini kapatmıştır. Türkiye’deki bazı sıra dışı muhalif hareketlere bu rahatsızlıktan dolayı destek verildiğini izliyoruz. Kimse heveslenmesin, kimse IMF heyetleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapmaya kalkmasın. Kimse IMF heyetlerinin üzerinden bir takım tavsiyelerle Türkiye siyasetini yönlendirmeye çalışmasın. Birilerinin eski siyasi pozisyonlarındaki alışkanlıklarının depreştiğini görüyoruz. Bu millet Kemal Derviş’in nasıl uluslararası ekonomi politiğin kuruluşları tarafından Türkiye siyasetine monte edilmeye çalışıldığını biliyor.
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