Numan Kurtulmuş: Erdoğan, ABD'de Türkiye'nin güçlü duruşunu ortaya koydu

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin (İAÜ) düzenlediği 'Türkiye'yi geleceğe taşımak' başlıklı bir programa katıldı.Üniversitenin Florya Yerleşkesi'nde gerçekleşen programa, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"İDDİA, İRADE VE AHLAK SAHİBİ OLMA MECBURİYETİMİZ VAR"







Herkesin ortak hedefinin Türkiye'yi daha ileriye taşımak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Ne yapıyor olursak olalım, siyasetin, bilim dünyasının, iş dünyasının esası iddia, irade ve ahlaktır. Bu üçüyle donanmış, güçlenmiş olan bireyler üzerinde yükselen, güçlü bir toplumu kurmak durumundayız. Eğer bir insanın hayata ilişkin iddiası yoksa, hayatın günlük telaşları içerisinde yolunu, kendini kaybeder. Hele hele bu ülkenin çocuklarının, büyük bir geçmişi olan ve şu an dünyada birçok milletin gözünün içine baktığı ülkenin fertleri olarak bizim iddia,irade ve ahlak sahibi olma mecburiyetimiz vardır. İddiamız, güçlü ve büyük Türkiye'yi kurmak olmalıdır. Tarihçilerin bereketli hilal olarak adlandırdığı bu coğrafyada, Anadolu'nun kalbi olan Türkiye'de çok büyük bir iddiaya sahip olmayı zorunlu kılar" diye konuştu.



"TÜRKİYE ORTADOĞU'DA BLOKE EDİLMEK İSTENEN ESAS ÜLKEDİR"

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kurtulmuş, "Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmaları nedeniyle Avrupa Birliği başta olmak üzere bazı çevreler tarafından Türkiye hizaya getirilmeye çalışılıyor mu? YPG/PYD ya da DEAŞ üzerinden Türkiye terörle bir şekilde kuşatılmaya çalışılıyor mu? Evet çalışılıyor. Türkiye maalesef bir kanlı satranç tahtasına döndürülen Ortadoğu coğrafyasında bloke edilmek istenen esas ülkedir. İşte onun için Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Bu coğrafyada oturuyor olmanın bedelinin çok ağır olduğunu, dünyanın en pahalı ülkesinde oturduğumuzun farkında olmamız lazım. O da güçlü toplum, insan ve Türkiye olmamızı zorunlu kılar " ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

"Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşme bütün dünya kamuoyunun dikkatle beklediği bir gelişmeydi" diyen Prof. Dr. Kurtulmuş, "Çok şükür cumhurbaşkanımız basın toplantısında karşılıklı olarak ortaya konulan perspektiflerle güçlü Türkiye'nin duruşunu ortaya koymuş oldu. Trump'ın, 1 metre yanında dururken, 'bize yazılanı, hem de arkasında o terörist başının mektubunun da olduğu mektubu Trump'a iade ettim' dedi. Bu kolay söylenecek bir laf değil. Bu güçlü bir ülkenin lideri olanın söyleyeceği bir sözdür. Arkasından dedi ki 'Kürtlerle bir meselemiz yok. bizim meselemiz PYD ve YPG'yledir. Biz terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. 'ABD Başkanı Trump, 'Kürtlerle aramız çok iyidir' demesine rağmen Erdoğan'da bizim de 'Kürtlerle aramız iyidir' dedi. Orada güçlü bir duruş sergiledi. Ayrıca S-400 meselesinde Türkiye'nin tezlerini çok açık bir şekilde ortaya koydu" dedi.





Bu görüşmelerin sonucunda hemen Amerikan senatosundaki sözde Ermeni soykırım tasarısı Amerikalı senatörler tarafından bloke edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Sadece Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın duruşu dolayısıyla değil ortaya konulan bu perspektifle, performansla Amerikalılar bir şekilde siyasi sonuç ortaya koymak zorunda kaldılar. Zayıf bir Türkiye'nin başkanının hele de böyle bir ortamda gidip Türkiye'nin haklı menfaatlerini savunabilecek gücü olmaz. Eğer Türkiye zayıf ve güçsüz olursa ne Doğu Akdeniz'deki haklarına sahip çıkabilir ne Kıbrıs'taki kardeşlerimiziz haklarına sahip çıkabilir ne DEAŞ'ı, PYD'siyle mücadele edebilir ne de eş zamanlı olarak hem Ruslarla hem Amerikalılarla hem Avrupalılarla müzakere masasına oturarak sonuç alabilir. Bu güçlü Türkiye hedefinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir" diye konuştu.





"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR SAVUNMA SANAYİNE SAHİP"





Prof. Dr. Kurtulmuş, "ABD senelerdir bize İHA'ları vermedi. Şimdi 'iyi ki vermemiş' diyoruz. Eğer İHA'ları vermiş olsalardı, Barış Pınarı Harekatı'nda o İHA'ları kullandırtmazlardı. Türkiye güçlü bir savunma sanayine sahip olarak şu anda o harekatta kullandığı mühimmat ve gereçleri yüzde 70'ini kendisi üretti. Bugünkü Birleşmiş Milletler dünyayı taşımıyor, dünyadaki hiçbir sorunu çözemiyor. Birleşmiş Milletleri'nden diğer uluslararası kuruluşlara kadar hepsinin yeniden yapılandığı, adalete,hakkaniyete dayalı bir sistemi inşallah kurmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"İRADENİZİ HİÇ KİMSEYE KİRALAMAYIN"

Ahlakın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kurtulmuş, Türkiye mazlum milletlerin öncüsü, sözcüsü olmak idealine sahip çıkmak zorundadır. İddiamızı yerine getirmek için mutlaka sağlam bir iradeye sahip olacağız. İradenin aslı özgür iradedir. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her bir arkadaşımız iradesi kendinden güçlü bir insan olmak zorundadır. Bunun için diyoruz ki iradenizi hiç kimseye kiralamayın. Ülkede özgür iradesi güçlü olan gençler üzerinden çok daha güçlü bir geleceği kuracağız. İradesi güçlü sağlam iddiası olan insanların mutlaka ahlak içerisinde hareket etmesi lazım. Buradan kastım sistem ahlakıdır. Bireysel faziletlerin üstünde, toplumsal faziletleri oluşturabilmek için toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etmek zorundayız" dedi.





"TÜRKİYE TIKIR TIKIR İŞLEYEN DEMOKRASİYE SAHİP"

Eğer Suriye'de çok farklı kesimlerin siyaseten söz sahibi olabilecek, olgun bir demokrasiye sahip olsaydılar iç savaşın ortaya çıkmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Kurtulmuş, "Irak demokratik bir rejime geçebilmeyi başarabilmiş olsaydı bugün Irak bu noktada olmazdı. Aynı şeyi Libya ve diğerler için de söylemek lazım. Türkiye'nin sahip olduğu en önemli şeylerden birisi tıkır tıkır işleyen demokrasiye sahip olmasıdır. Türkiye bütün yönetim değişikliklerini darbeler dışında hatta darbe olduktan birkaç sene sonra bile darbeciler ne istediyse millet tam tersini ortaya koyarak sandıkta kazanmıştır. Bizim bu demokrasimizi daha da güçlendirmemiz çok güçlü bir demokrasiye sahip olmamız gerekir" diye konuştu.



TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN İLKELERİ

Toplumsal değişimin ilkelerini sıralayan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Dünya zenginliklerinin belli ellerde toplanmaması, bir toplumsal alanı olarak değişim, bilim, sanat, kültür, teknoloji alanlarında çok ciddi şekilde çalışma, işlerimizi demokratik katılımın kurallarıyla gerçekleştirmek, genel meselelerde mutabık kalmak, birleşmiş iradeyi ortaya koyabilmek, mutabık kalamadığımız konularda da karşılıklı rızayla yolumuza devam etmek, iyiliği, doğruyu bir şekilde anlatmak ve onun yayılması için gayret sarf etmek. Bu temel sorumlulukları toplum yerine getirirse, bugün olduğumuzdan çok daha ileride oluruz" ifadelerini kullandı.





GELECEĞİN TÜRKİYE'Sİ

Özgürlük, eşitlik, adalet ilkesi üzerinde yükselen toplum oluşturmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, farklılıkların bir arada yaşaması, insanı önceleyen kalkınma, uluslararası alanda onurlu ve güçlü Türkiye hedefinin altını çizdi. Prof. Dr. Kurtulmuş, "Allah hiçbir topluma oturduğu yerden başarıyı nasip etmez. Çalışır çabalarsanız karşılığı vardır. Anadolu toprakları büyük medeniyetlerin beşiği olmuş topraklardır. Hedefimiz geleceği kurmak ve daha güçlü bir hale getirmektir" dedi.





Programın sonunda İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a teşekkür plaketi verdi.