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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.03.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Numan Kurtulmuş canlı yayında anlattı… İşte Ankara’da son durum

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Numan Kurtulmuş canlı yayında anlattı… İşte Ankara’da son durum

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK’te konuştu.

İşte Kurutulmuş’un CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’ya yaptığı açıklamalardan satır başları:

Kararsızlar hızla eriyor. Kararsız seçmen kütlesi çözüldükçe bunu AK Partiye yaradığını görüyoruz.

En doğru anket milletin sahada gösterdiğidir. Milletimiz sahada AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor.

ANKARA'DA SON DURUM

Ankara’da zor bir seçim olacak. Ankara’da ben Sayın Özhaseki’nin giderek yükseldiğini görüyorum. Sayın Özhaseki çok rahat bir şekilde seçimi sonuçlandıracaktır.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

8 Mart’taki o görüntü sebebi ne olursa olsun, ezana saygı göstermek milletin tamamının en ortak noktalarından birdir.

Burada ortaya çıkan görüntü yaralayıcıdır. Milletimizin tamamına yönelik hakaret içeren bir görüntüdür. Belki oradakilerin çok az kısmı hakaret etmek istemiştir ama görüntü budur. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

EKONOMİ

Eskisi 7,4 gibi büyümeler olmayacak ama Türkiye ekonomisi mutedil bir büyüme içinde olacak ve 2019 sonunda çok daha güçlü bir konumda olacak.

S-400 TARTIŞMASI

 S-400’lerin alınmış olması NATO’nun savunma mekanizmasına aykırı bir durum teşkil etmez.

 Açık olan şey Türkiye’nin savunmadaki bir korunma şemsiyesi ihtiyacıdır. Hava savunması bakımından

 ABD hiçbir zaman bu coğrafyada Türkiye’yi kaybedecek bir noktaya gelmek istemez. Bir noktada uzlaşılacağını düşünüyorum.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.03.2019)
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