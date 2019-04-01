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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin açık ara birinci parti olması da gerçekleşmiş oldu

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. Kurtulmuş açıklamasında "AK Parti'nin açık ara birinci parti olması da gerçekleşmiş oldu. Sonuçları itibarıyla hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları:

Her seçim sürprizleri barındıran bir seçimidir. Nihayetinde kararı millet veriyor. Şunu biliyorduk özellikle büyükşehirler olmak üzere kıl payı seçimin alınabileceği tahmin ediliyordu.

Bizim açımızdan da 24 Haziran seçimlerinde elde etmiş olduğumuz oyu alabileceğimizi tahmin ediyorduk. O sonuç da bizim açımızdan gerçekleşti.

AK Parti'nin açık ara birinci parti olması da gerçekleşmiş oldu. Sonuçları itibarıyla hayırlı uğurlu olsun.

İSTANBUL’DA NE OLDU?

Türkiye’de işlerini en düzgün yapan kurumlardan birisi YSK’dır. Seçim sonuçları kesinleştikçe bunları ilan ediyor.

Bir sonuçlara yapılan itirazla ve bunların sonucu değerlendirmeler var en kısa zamanda bunların sonuçlanacağını biliyoruz.

İtiraz süreçleri sonunda seçim kurullarını kararlarını verecek

İSTANBUL İLE İLGİLİ ELİNİZDEKİ TESPİT NE?

İstanbul’la ilgili 300 bine yakın geçersiz oy var. Bazı ilçelerde yüksek görünüyor teşkilatımız ellerindeki ıslak imzalı belgelerle birlikte itirazlarını hazırlıyorlar. Biz de CHPĞ de bunu takip ediyor.

Bizim milletimiz her seçimde büyükşehre başka ilçede başka oy kullanmıştır. Vatandaşımızın bir tefrik etme yeteneği var. Önce bu sonuçlar bir netleşsin.

ANKARA SONUÇLARI

Bir şekilde itirazlar yapılacak. Her parti için bu geçerlidir. Biz de diğer partiler de seçim sonuçlarına itiraz edecek.

Ama biz demokratik olgunluğu çok yüksek bir siyasi hareketten geliyoruz. Milletimiz ne dediyse baş göz üzerine. Üzerine bir tek laf söylemeyiz.

Kesin sonuçlar ortaya çıksın, zaten cumhurbaşkanımız Huber Köşkü’nde “diğer partilerden kazanan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Bu itirazlar bittikten sonra bizim partimiz dışında adayla kazandıysa nasıl kendi partimizden kazanan adayları tebrik ediyorsak başka partiden seçilenleri de kutlamayı biliriz.

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