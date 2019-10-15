‘Nükte’ yanıtı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik yaptırıma ilişkin açıklamalarına, “Bunu sürecin nükteleri olarak görmek istiyorum” sözünü eleştirdi.
Salıcı, dün partisinin MYK toplantısı sürerken yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Erdoğan, şahsileştirilmiş bir dış politika anlayışıyla hareket ediyor. Bir hafta Trump ile konuşuyor, Trump ile ilişkilerimizin çok iyi olduğunu ifade ediliyor, sonra dönüyor bir hafta Putin ile görüşülüyor. Ama bir önceki hafta Trump ile yaptığı görüşmeler, Putin ile görüştüğü için bozuluyor. Trump ile ilişkimiz öyle bir noktaya geldi ki AK Parti sözcüleri ‘Trump iyi ama çevresi kötü’ oyunu oynamaya başladılar.
Erdoğan fetihten söz ediyor. Fetih nedir? Bir yere gidersiniz, alırsınız ve orada kalırsınız. Suriye’de harekâtı gerçekleştirirken amaç orada işgalci güç olmak mı? Orayı fethetmek mi? Oysa biz tam tersini söylüyoruz bütün dünyada; Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlaması gerektiğini ve terörle mücadele yürütmesi gerekiyor diyoruz. Suriye’nin barışa, istikrara kavuşmasını istiyoruz bu harekâtın sonucunda.
(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nükte açıklaması) Erdoğan ‘şakacı bir insan’ demeye getiriyor. ‘Ekonominizi yok ederim, daha önce de yaptım’ sözlerinin neresinde şaka var? Bizim anlamakta ve gülmekte zorluk çektiğimiz bir anlamı var demek ki. Anlaşılan Sayın Erdoğan’a komik geliyor bu ifadeler veya Trump’ı şakacı nüktedan bir insan olarak ortaya koyuyor. Ortada Trump’ın atmış olduğu tweet’leri küçültmeye, anlamsızlaştırmaya çalışan bir anlayış var; çünkü cevap veremiyorlar. Mısır’a, Suudi Arabistan’a cevap veriyor ama Trump’a cevap veremiyor. Kendisi de veremiyor, diğer AK Parti yöneticileri de cevap veremiyor. ”
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