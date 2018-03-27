Nükleer santrala 1415 futbol sahası

ÇED sürecinde yapılan halk bilgilendirme toplantısında firma tarafından projeyle ilgili sunulan raporda birçok çarpıcı bilgi bulunduğunu dile getiren Özdağ, "Santral 4 üniteden oluşuyor. Toplamda 4560 megavat gücünde bir nükleer güç santralı kurulacak. Santralın kurulacağı alan Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun Yarımadası. 10 milyon metrekare devlet orman arazisi tahsis edildi. Bu alanın sadece yüzde 10'luk kısmında santral kurulacak” dedi.



SUYU TÜRKİYE’DEN FAZLA TÜKETECEK

Özdağ, raporda bir ünitenin saniyede 81 metreküp su çekeceğinin yazdığını dile getirerek "TÜİK verilerine göre 2017'de İstanbul'un günlük içme suyu miktarı 3 milyon metreküp. Bütün Türkiye'nin günlük içme suyu miktarı yaklaşık 16 milyon metreküp. Bu santralin 4 ünitesinin Karadeniz'i cansızlaştıracağı, öldüreceği su miktarı günde 28 milyon metreküp. Maalesef çok vahim bir durum bu" dedi.