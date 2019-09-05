"Nükleer füze çalışması yürütüyoruz"

Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

BELKİ YARIN ÇİN İLE OTURACAĞIZ

Savunma sanayinde bugün yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70’ini karşılar hale geldik. Dün elini açan bir orduya sahiptik. Fakat şimdi kendimiz üretiyoruz. İşte en son gelişmeleri S-400 konusunda takip ediyorsunuz. Alternatifleri çoğaltan ve alternatifleri çoğaltırken de dünya ile masada oturan, sadece tekdüze değil, kimden daha uygun şartlarda alabiliyorsam, bu şartlarda alabilirim anlayışını geliştiren bir ülke konumuna geldik. Biz şu anda bugüne kadar Amerika ile masada otururken, şimdi Rusya ile de oturuyoruz. Belki yarın Çin ile de oturacağız. Derdimiz alternatifleri çoğaltmak. Sadece pazar değil, ortak üretime girmek suretiyle bizim bu ülkelerle adım atmamız şart. Bu dostlara ilk sürdüğüm şart, ortak üretim yapabilecek miyiz? Eğer yapamayacaksak o zaman kusura bakmayın. Çünkü biz yılarca pazar olduk, onlar ise tüccar, üretici oldu.

NÜKLEER FÜZESİ OLMAYAN YOK

Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama bir tane, iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde nükleer başlıklı füzesi olmayan yok. Hepsinde var. Hatta bir tanesi şu anda Cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde, ‘Benim elimde 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı var. Ama Rusya’nın, Amerika’nın elinde 12 bin 500-15 bin füze var’ dedi. ‘Ben de yapacağım’ dedi. Hale bakın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor. Bize de ne diyorlar, ‘Sakın ha, sen yapma.’ Yanı başımızda İsrail, var mı, var. Bütün her şeyini onunla korkutuyor. Biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz.

AYNI ŞARTLARDA PATRIOT ALIRIZ

Bir S-400 olayı oldu, kıyamet koparttılar. Almayacaksınız. Niye almayacağız ya? Adı üstünde savunma sistemi, taarruz değil. Bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık. İnşallah nisanda tamamen bitiyor. Trump’a şunu söyledim. ‘Sen de Patriot alalım’ dedim. ‘Ama şartlar aynı olacak’ dedim. Rusya’dan hangi şartlarda aldıysak senden de aynı şartlarda alırız dedik. Beş gün önceydi telefon görüşmemiz. BM’de tekrar bir araya geleceğiz. Bu konuları tekrar görüşeceğiz.

POLİTİKA FAİZİ DAHA DA DÜŞECEK

Benim faize alerjim var. Yüksek faize karşıyım. Bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Yüzde 63’te almıştık biz faizi, 4,2’ye kadar düştük. O zaman enflasyon 7,6 idi. Maalesef bu Gezi olayları vesaire ile beraber dışardan çok ciddi bir çelme takıldı ve bir sıkıntı yaşadık. Bütün bunlarla beraber şu anda yeniden faizde düşüş başladı. Faizdeki düşüşle birlikte enflasyonda da düşüş 15,1’e kadar düştü. Şimdi politika faizi daha da düşecek, ben buna inanıyorum. Çünkü yeni Merkez Bankası yönetimi bu konuda bu anlayışı ortaya koydu. Faiz doğru orantılı olması hasebiyle enflasyonu da aşağıya doğru etkileyecektir.

2020 BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 5

2020 ile ilgili ben bir büyüme oranı veriyorum. Ona kilitleneceğiz. Büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacak ve bunun üzerinde oynayacağız. İnşallah bu yılın ikinci yarısında da çok daha güçlü büyüme oranları bekliyoruz. Bu 2020’nin altyapısını oluşturacak. Ekonomimizin toparlanma sürecini 2019’da bitirecek, önümüzdeki yıldan itibaren kaldığımız yerden tekrar büyüme hamlemizi başlatacağız.