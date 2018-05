Nuh Tufan'ın kaderi

Önceki gün Osmaniye’de bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden er Nuh Tufan Öztürk’ün (21) ölümü, büyük bir aile dramını ortaya çıkardı. Geçimlerini uzun yıllar seyyar satıcılık yaparak sağlayan Öztürk ailesi ilk acıyı, 1994 yılında yaşadı. Kasetçilik yapan babasının yanında çalışan 16 yaşındaki Nuh, karıştığı bir kavgada bıçaklanarak can verdi. İki yıl sonra ailenin bir çocukları daha oldu. Onun adını da, Nuh Tufan koydular.



İlk evlat acısını tam 24 yıl önce yaşayan aile, önceki gün aldıkları haberle ikinci kez yıkıldı. Osmaniye’de, Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu’nda askerlik görevini yapan Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk, durakta beklediği sırada Veli Can Akın isimli asker kaçağı olduğu belirtilen bir kişi ile iddiaya göre ‘omuz atma’ tartışması yaşadı. Kalbinden bıçaklanan Nuh Tufan, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde can verdi. Nuh Tufan’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Veli Can Akın dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







TERHİSİNE 1 HAFTA VARDI

Telefonla ulaştığımız 78 yaşındaki baba Necmi Öztürk, acısını Hürriyet’e, “Aynı acıyı iki kezdir yaşıyorum. Terhisini beklerken cenazesi geldi. Nasıl dayanılır bu acıya bilemiyorum” sözleriyle anlattı.



Öztürk ailesinin akrabası da olan Çubuk Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Zeki Avan ise, “Nuh Tufan’ın terhisine 1 hafta kadar bir zaman vardı. Aile 24 yıl sonra aynı acıyı yaşıyor. Üstelik ölen çocuğun adını yeni doğan çocuklarına vermişlerdi” şeklinde konuştu.