Nüfusu inceleyen bilim dalının adı ne?
Nüfus içerisinde belli konularda istatiksel çalışmalar yapılıyor. Yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum... Peki, ismini demos ve graphein kelimelerinin birleşiminden alan, nüfusu inceleyen bilim dalına ne deniliyor?
Nüfusu inceleyen bilim dalına “Demografi” denilmektedir. Dünya’da veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Doğumlar, ölümler göçler ve yaşlanma ile ilgili çalışmalar bu bilim dalı tarafından yapılır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle