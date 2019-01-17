Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: 64 bin vatandaş...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listelerinin bugün indirileceğini ve itirazların da son günü olduğunu duyurmasının ardından çok sayıda vatandaş nüfus müdürlüklerine giderek adres beyanında bulundu. Konuyla ilgili, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "Adres bilgilerinde eksiklik bulunan 363.555 vatandaşımızdan, 64.348 vatandaşımız müdürlüklerimize gelerek adres beyanında bulunmuştur." mesajını paylaştı.
YSK, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi resmi sitesinden açıklamada bulundu. Açıklamada, askıya çıkarılan seçmen listelerinin bugün indirileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü. Bina bazında seçmen kayıtlarının 'www.ysk.gov.tr' adresinden sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü."
64 BİN VATANDAŞ ADRES BEYANINDA BULUNDU
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, "Adres bilgilerinde eksiklik bulunan 363.555 vatandaşımızdan, 64.348 vatandaşımız müdürlüklerimize gelerek adres beyanında bulunmuştur. Duyarlılıklarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.
Adres bilgilerinde eksiklik bulunan 363.555 vatandaşımızdan, 64.348 vatandaşımız müdürlüklerimize gelerek adres beyanında bulunmuştur. Duyarlılıklarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) 17 Ocak 2019
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