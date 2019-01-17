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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.01.2019 - 21:34, Son Güncelleme:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: 64 bin vatandaş...

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: 64 bin vatandaş...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listelerinin bugün indirileceğini ve itirazların da son günü olduğunu duyurmasının ardından çok sayıda vatandaş nüfus müdürlüklerine giderek adres beyanında bulundu. Konuyla ilgili, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "Adres bilgilerinde eksiklik bulunan 363.555 vatandaşımızdan, 64.348 vatandaşımız müdürlüklerimize gelerek adres beyanında bulunmuştur." mesajını paylaştı.

YSK, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi resmi sitesinden açıklamada bulundu. Açıklamada, askıya çıkarılan seçmen listelerinin bugün indirileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü. Bina bazında seçmen kayıtlarının 'www.ysk.gov.tr' adresinden sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü."

64 BİN VATANDAŞ ADRES BEYANINDA BULUNDU

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, "Adres bilgilerinde eksiklik bulunan 363.555 vatandaşımızdan, 64.348 vatandaşımız müdürlüklerimize gelerek adres beyanında bulunmuştur. Duyarlılıklarından dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.


 

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