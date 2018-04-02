Nüfus Müdürlüğü (NVİ) kimlik, ehliyet ve pasaport başvuru randevusu alma işlemi nasıl yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ), sürücü belgesi (Ehliyet), pasaport ve kimlik randevu sistemi için yeni bir döneme giriyor. Ehliyet ve pasaport randevusu, yeni kimlikten sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri üzerinden alınan randevular arasında yer alacak. NVİ'nin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen pasaport ve ehliyet başvuru işlemini bünyesine almasının ardından vatandaşlar, randevu işleminin nasıl gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. İşte, NVİ randevuları hakkında bazı bilgiler

PASAPORT-KİMLİK-EHLİYET RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN BELGE VE İŞLEMLER NELERDİR?

Başvuru esnasında ilçe nüfus müdürlüğü personeli gerekli yönlendirmeleri yapar. Başvuru sırasında nüfus müdürlüklerinde kimlik ve adres bilgileri kontrol edilerek, gerekirse güncellemeler gerçekleştirilir. Sistemden oluşturulan başvuru formuna İmza ve fotoğraf alınır, fotoğrafı taranır ve parmak izi verileri alınarak başvuru formunun çıktısı ilgiliye onaylatıldıktan sonra veri tabanına kaydedilerek başvuru işlemi tamamlanır.

Kimlik Belgesi

• Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

• Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

• Sürücü Sağlık Raporu

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

PASAPORT RANDEVUSU ÖNCESİ HANGİ BELGELER TOPARLANMALIDIR?

Umuma Mahsus pasaport başvurusu için ;

Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

• Harç ve cüzdan bedeli makbuzu

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)

• Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

• Varsa eski pasaport

Hizmet Damgalı pasaport başvurusu için ;

Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

• Görev onayı ve talep formu

• Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi

• Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

• Varsa eski pasaport

• Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.

Hususi pasaport başvurusu için ;

Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont

• Hususi damgalı pasaport talep formu (Emekli veya çekilme nedeniyle hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan hak sahiplerinden talep formu yerine bir defaya mahsus mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadro derecesini gösterir resmi belge istenir.)

• Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi

• Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi

• Varsa eski pasaport

• Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.

KİMLİK KARTI RANDEVU BAŞVURUSU ÖNCESİNDE NELER BULUNDURULMALIDIR?

İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır. 2018 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 18,5 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 37 TL’dir.