Nüfus Müdürlüğü kaçta kapanıyor/açılıyor? 2019 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri

Nüfus müdürlükleri ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve nüfus müdürlüklerinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.

Nüfus Müdürlüklerinin mesaisi 08:30’da başlar ve öğle tatili molası olan 12.30'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından mesai 13.30'da yeniden başlar ve 16.30'a kadar mesaiye devam eder.

Nüfus müdürlükleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.



NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YAPILAN İŞLEMLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde nüfus yapısı, nitelikleri ve hareketliliklerinin izlenmesi adına kurulan kuruluştur. Nüfus daireleri kaymakamlık binasının içinde yer alır. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir. Nüfus Müdürlüğü İdaresi ilçelerde bulunarak vatandaşların nüfus kayıtlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

Nüfus müdürlüklerinin başlıca görevleri, nüfus cüzdanı çıkarma ve değişiklik, evlilik işleri, kaybolma, yenileme, aile soyağacı gibi işlemleri yapmak, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaları saptamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Bunların yanı sıra özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri de yürütmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Pk:06200 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Nüfus müdürlüklerinden hizmet almak için Alo 199 hattını arayabilirsiniz. Ayrıca 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102 telefon numaralarını arayarak da iletişime geçebilirsiniz.