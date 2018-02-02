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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Nüfus Müdürlüğü kaçta kapanıyor/açılıyor? 2019 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri

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Nüfus Müdürlüklerinin mesai saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nüfus cüzdanı çıkarma ve değişiklik, evlilik işleri gibi işlemlerin yapıldığı Nüfus Müdürlükleri her sabah aynı saatte açılıp aynı saatte kapanıyor. Peki, Nüfus Müdürlüğü kaçta kapanıyor/açılıyor? İşte, 2019 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri

Nüfus müdürlükleri ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve nüfus müdürlüklerinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.

Nüfus Müdürlüklerinin mesaisi 08:30’da başlar ve öğle tatili molası olan 12.30'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından mesai 13.30'da yeniden başlar ve 16.30'a kadar mesaiye devam eder.

Nüfus müdürlükleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.


Nüfus Müdürlüğü kaçta kapanıyor/açılıyor 2019 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YAPILAN İŞLEMLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde nüfus yapısı, nitelikleri ve hareketliliklerinin izlenmesi adına kurulan kuruluştur. Nüfus daireleri kaymakamlık binasının içinde yer alır. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir. Nüfus Müdürlüğü İdaresi ilçelerde bulunarak vatandaşların nüfus kayıtlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

Nüfus müdürlüklerinin başlıca görevleri, nüfus cüzdanı çıkarma ve değişiklik, evlilik işleri, kaybolma, yenileme, aile soyağacı gibi işlemleri yapmak, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaları saptamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Bunların yanı sıra özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri de yürütmektedir.

Nüfus Müdürlüğü kaçta kapanıyor/açılıyor 2019 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Pk:06200 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Nüfus müdürlüklerinden hizmet almak için Alo 199 hattını arayabilirsiniz. Ayrıca 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102 telefon numaralarını arayarak da iletişime geçebilirsiniz.

 

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