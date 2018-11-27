Nüfus memuru alımı ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanlığı 1170 nüfus memuru alacak
Nüfus memuru alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın 1170 nüfus memuru alımı yapacağı geçtiğimiz aylarda Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla birlikte belli olmuştu. Peki, nüfus memuru alımı ne zaman yapılacak?
İl ve ilçe merkezlerinde bulunan nüfus müdürlüklerinde çalışanların vatandaşların iş yükünün artması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından 1170 nüfus memuru alımı yapılacak. Geçtiğimiz aylarda E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, ek personel alımı beklediklerini dile getirmişti. Peki, Peki, nüfus memuru alımı ne zaman yapılacak? Başvuru ilanı ne zaman yayınlanacak?
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bin 170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak. Söz konusu memur alımı hakkında detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.
EK PERSONEL ALIMI BEKLENİYOR
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, ek personel alımı beklediklerini dile getirmişti.
Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz." diye konuşmuştu.
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