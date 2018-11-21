Nüfus memuru alımı başvurusu ne zaman yapılacak? 1.170 kişi olduğu açıklanmıştı
Nüfus memuru alımı başvurusu için geri sayım devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama sonrasında birçok kişinin merakla araştırdığı İçişleri Bakanlığı bin 170 nüfus memuru alımı başvurusu, yapılan açıklama kapsamında belirlenen tarih içerisinde erişime açılacak. Peki, nüfus memuru alımı başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanan nüfus memuru alımı başvurusu için geri sayım devam ediyor. Bakan Soylu'nun Türkiye genelinde toplam 1.170 kişinin Nüfus Müdürlüklerinde istihdam edileceğini açıklamasının ardından birçok kişinin gündeminde yer almaya başlayan ilan, bakanlığın uygun gördüğü süreç içerisinde yayımlanacak. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Memuru alımı başvurusu ne zaman alınacak? İşte, binlerce kişinin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Bin 170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak. Söz konusu memur alımı hakkında henüz başka gelişme yok. Detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.
BİR SÜREDİR BEKLENTİ VARDI
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, ek personel alımı beklediklerini dile getirmişti.
Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz." diye konuşmuştu.
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