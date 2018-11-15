Nüfus memuru alımı başvuruları ne zaman?
İçişleri Bakanlığı'nın görev alanında bulunan Nüfus Müdürlükleri için memur alımı yapılması bekleniyor. Türkiye genelinde ihtiyaç olan bölümlere yapılacak olan alımlar için, başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru için gerekli şartların neler olduğu, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, nüfus memuru alımı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz haftalarda, bin 170 nüfus memuru istihdam edeceklerinin müjdesini vermişti. Bu açıklamanın ardından günler geçmesine rağmen gelişme olmaması vatandaşları meraklandırdı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Bin 170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak. Söz konusu memur alımı hakkında henüz başka gelişme yok. Detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.
BİR SÜREDİR BEKLENTİ VARDI
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, ek personel alımı beklediklerini dile getirmişti.
Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz." diye konuşmuştu.
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