Nüfus cüzdanında ağabey... Ticaret hayatında tokatçı

İsviçre’nin Fribourg kentinde 40 yıla yakın bir süredir yaşayan Mustafa Yıldız (64), tesadüfen, Manisa Akhisar Vergi Dairesi’nde kaydı olduğunu gördü. Yıldız ilk şoku atlattıktan sonra konuyu araştırmaya başladı.

Yıldız, yaptığı araştırma sonrası adına Akhisar’da zeytincilik şirketi kurulduğunu öğrendi. Kendisinin herhangi bir şirket kurmadığını belirten Yıldız araştırmasını derinleştirdi. Ulaştığı bilgilere göre ağabeyi Necati Yıldız’ın (65), kendisine ait nüfus cüzdanını kullanarak şirket kurduğunu öğrendi. Kayıtlara göre Mustafa Yıldız 10 yıl boyunca da genel müdür olarak atanmış.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ

Şirket sahibi olarak görünen Yıldız, adına çıkan vergi ve SGK borçları ile yüz yüze kalırken kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturması sürerken İstanbul Kadıköy’de kurulu A. Nakliyat Taahhüt Tic. şirketi de dolandırıldıkları gerekçesi ile savcılığa başvurdu. Anılan soruşturmaya göre, Mustafa Yıldız adına kurulan şirketin çekleri ile A. Nakliyat isimli firmadan çok sayıda kombi ve radyatör alınmış. Alınan mallar için verilen çekler karşılıksız çıktığı gibi, firma görevlileri yaptıkları araştırmada, kendilerinden alınan malların spot piyasada uygun fiyata satıldığını tespit etti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonrası Necati Yıldız hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan dava açıldı. Yıldız, yargılama aşamasında suçunu kabul etti. Maddi durumu kötü olduğu için kardeşi adına şirket kurduğunu anlatan Yıldız, bu süreçte kendisine iki kişinin de yardım ettiğini söyledi. Necati Yıldız’ın, dükkânını kiraladığı kişiye de kendisini ‘Saffet Öner’ olarak tanıttığı öğrenildi.

Mustafa Yıldız ise mahkemede verdiği ifadede, “Türkiye’ye annemi ziyarete gittiğimde kardeşim Necati, o haydut, sık sık gelip benden para istiyordu. Benim eşyalarımı karıştırdığını biliyordum. O sıralarda benim nüfus cüzdanımı söz konusu şirketi kurmak için çalmış olmalı” dedi. Yargılama sonrası Necati Yıldız’a toplamda 13 yıl hapis, 80 bin TL de adli para cezası verildi. Yıldız’ın avukatı Maşallah Maral karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, kararı onadı. Avukat Maral bu kez Yargıtay’a başvurdu.