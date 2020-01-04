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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Nüfus: 244

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Nüfus: 244

1977’de 2 adet ergin ve 9 adet yavru ile başlanan üretim çalışmaları neticesinde bugün kelaynak sayısı 244’e ulaştı.

Nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kelaynaklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde sıkı bir şekilde korunuyor.

Birecik’te 1977 yılında 2 adet ergin ve 9 adet yavru ile başlanan üretim çalışmaları neticesinde bugün kelaynak sayısı 244’e ulaştı. Kelaynaklar için 2019 yılında Tür Koruma Eylem Planı yapıldı. Yapılan bu eylem planı ile türün devamlılığı için alınabilecek tedbirler ortaya konuldu. Plan kapsamında önümüzdeki 5 yıl türün korunması ve izlenmesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecek. Bölgeye turist taşıyan pek çok turizm şirketinin tur güzergâhına aldığı Kelaynak Üretme İstasyonu’nda, gelen ziyaretçilerin bilgilendirildiği Kelaynak Tanıtım Merkezi de yer alıyor. Bakanlık istasyona gelen yerli ve yabancı turist sayısının 100 bine ulaştığını açıkladı.

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