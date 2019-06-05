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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.06.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

Nüfus 10 kat arttı! Tüm oteller doldu!

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Nüfus 10 kat arttı! Tüm oteller doldu!

Ramazan Bayramı tatillerini 'Marmara’nın Bodrum’u' olarak bilinen Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçirenler, sahilleri doldurdu. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçede bayram bereketi yaşadığını belirterek, normalde 18 bin olan nüfusun 10 katına çıktığını söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelenler, Çınarcık'ta sahilleri doldurdu. Bu durum esnafı ve işletmecileri sevindirdi. Çınarcık'ta tüm otel ve pansiyonlar doldu.

Nüfus 10 kat arttı Tüm oteller doldu

TATİLCİ SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçede bayram bereketi yaşandığını söyleyerek, "Marmara’nın incisi Çınarcık’ta yoğun bir bayram yaşıyoruz. Normalde 18 bin civarında olan nüfusumuz 150 bini aştı, 200 bine yaklaştı. Geçen seneye nazaran birazcık düşüş var fakat yine de umduğumuzdan daha iyi. İstanbul seçimlerinin etkisi var, sınavların etkisi var. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tatilcilerimize daha güzel hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Esnafımızın işleri iyi. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Nüfus 10 kat arttı Tüm oteller doldu

KUM PLAJ DOLDU TAŞTI

Mavi Bayrağı da bulunan Çınarcık, Teşvikiye beldesindeki kum plajı ile de göz doldurdu. Tatilciler gündüz saatlerinde güneşlenip yüzerken, akşam saatlerinde yine sahilde kurulan tesislerde köpük partilerinde eğlenerek vakit geçirdi. Kum Plaj’da DJ’lerin performanslarıyla tatilciler eğlence dolu anlar yaşadı.

Plajdaki işletme sahiplerinden Osman Barut, "2019 yaz sezonuna hızlı bir şekilde başladık. Havalar da güzel. Bizim 6 gün boyunca sanatçımız var. Rezervasyon telefonları susmadı. Çınarcık böyle bir kalabalık görmedi. İnsanlar dün akşam geldi şezlonglarda yattı. 3 bin kişilik kapasitemiz var ama bunu çok aştık, 4-5 bine çıktık. 9 gün boyunca tüm pansiyonlar ve oteller dolu" diye konuştu.

Nüfus 10 kat arttı Tüm oteller doldu

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