'Not'taki şüphe

SİYANÜRLÜ ölümün ardından polis ekipleri, kuyumculuk yapan Bahattin Delen ve Zübeyde Delen’in aileleriyle ayrı ayrı görüştü. Her iki taraf da ayakkabılığa bırakılan notun kendi çocukları tarafından yazılmadığını iddia etti. Ailelerin şüpheleri üzerine, ilk tespitlerde intihar gibi görünen olayla ilgili daha detaylı araştırma başlatıldı. Polisler evde buldukları Bahattin ve Zübeyde Delen’e ait yazı örnekleriyle kapıdaki notta yer alan el yazısı karşılaştırması için kriminal laboratuvarına gönderdi. Delen Ailesi’nin yaşadığı evde dün sabah AFAD ekipleri bir kez daha ölçüm yaparak sıvı örnekleri aldı. Bina sakinleri apartmana sokulmadı.

‘HANGİ BİRİNE YANAYIM’

Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılan Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve oğulları Ali Delen için dün öğle vakti Fatih Camisi’nde tören düzenlendi. Bahattin Delen’in babası Ali İhsan Delen ile Zübeyde Delen’in babası Şevket Yıldırım taziyeleri kabul etti. Zübeyde Delen’in annesi Neval Yıldırım torununun tabutu başında gözyaşı dökerek “Alişim nerede. Süperdi o süperdi. Onun gibi bir çocuk daha yoktu. Nazar değdi mutluluklarına. Hangi birine yanayım” diye ağladı.

‘KÖTÜ NİYETLİLERE ENGEL OLUNSUN’

EMEKLİ Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, siyanürlü intihar süsü verilmiş cinayet vakalarının oluşabileceğini değerlendirerek şunları söyledi: “Bir aileye husumeti olan ve aynı zamanda o eve rahatça girebilen bir kişi, bu yöntemle bir aileyi tamamen yok edebilir. Oluşan siyanürlü intihar dalgasından dolayı da cinayeti bu şekilde örtbas etmeyi düşünebilir. Siyanürlü intihar dalgası yeni bir suç yöntemi ve yeni bir katil profilinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ancak polis, her olayda her ne kadar intihar gibi görünse de cinayet ihtimalini mutlaka değerlendirir. Üretim, ithalat, perakendeci ve son kullanıcı zincirinin mutlaka sıkı bir şekilde denetimi gerekiyor. Önemli olan zehirli maddelerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engelleyecek sistemin kurulmasıdır.” (Toygun ATİLLA)

ÖZEL GİYSİLİ EKİPLER TOPRAĞA VERDİ

Cenaze namazının ardından Bahattin (38), Zübeyde (38) ve Ali Delen (6), Topkapı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Derin kazılarak içine kireç dökülen mezara özel kıyafetli görevliler tarafından yan yana yerleştirilen üç cenazenin üzerine de kireç döküldü.

CHP SİYANÜR İÇİN ARAŞTIRMA İSTEDİ

CHP siyanür gibi zehirli kimyasal maddelerin, internet başta olmak üzere satışının zorlaştırılıp kontrol altına alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına verilen önergenin gerekçesinde, içerdiği bileşikler nedeniyle insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan siyanürün, birçok endüstri kolunda ve madencilikte yaygın şekilde kullanıldığı anımsatıldı. Önergede, çok tehlikeli derecede zehirli olan siyanürün, internet üzerinden beyanla satın alınabildiği, bunun için yazılı yetki belgesi aranmadığı da belirtilerek şu iadeler yer aldı: “Siyanür ve benzeri tehlikeli kimyasal maddelerin internetten satılması konusunda hukuki bir mevzuata ihtiyaç duyulduğu açıktır. İnternetten satışı gerçekleştiren şirketler hukuki olarak sıkı bir takibe alınmalıdır.” (ANKARA)