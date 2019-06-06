Notre Dame havası ‘kurşun’ gibi ağır
Paris'in sembollerinden Notre Dame Katedrali çevresinde yaşayan çocuklar ve hamile kadınlara ‘kurşun zehirlenmesi’ uyarısında bulunuldu.
Notre Dame’ın da içerisinde bulunduğu Paris’in ‘Ile de la Cite’ adasında, çocukların kan testlerinin birçoğunda yüksek dozda kurşuna rastlanması yetkilileri harekete geçirdi. Geçtiğimiz 15 Nisan’da yangın felaketiyle sarsılan tarihi katedralin kulesindeki yüzlerce tonluk kurşunun eridiği, bunun da zehirlenmeye yol açabileceği belirtiliyor. Paris bölge sağlık otoriteleri de konuyla ilgili inceleme başlattı.
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