Noterler ve PTT şubeleri 30 Ağustos'ta (yarın) çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla PTT şubeleri ve noterlerin yarın açık olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle, vekaletname, evrak gönderimi gibi resmi işlemlerinde sorun yaşamak istemeyenler, yarın noter ve PTT'lerin çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Peki, Noterler ve PTT şubeleri 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.
30 Ağustos Zafer Bayramı cuma günü tüm yurtta etkinliklerle kutlanacak. Türk tarihi açısından önemli olan Zafer Bayramı'nın bu sene hafta içine denk gelmesi nedeniyle, vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Peki noter ve PTT'ler yarın açık mı? İşte, 30 Ağustos noter ve PTT çalışma saatleri.
YARIN PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?
30 Ağustos Cuma günü PTT'de her kamu kuruluşu gibi resmi tatil olduğu için çalışmayacak. PTT ile ilgili işleri olan vatandaşların, pazartesi gününü beklemeleri gerekmektedir.
NOTERLER 30 AĞUSTOS'TA ÇALIŞIYOR MU?
Tüm resmi kurumlarda olduğu gibi noterler de 30 Ağustos'ta çalışmayacak. Öte yandan, nöbetçi noterler de yarın hizmet vermeyecek. Noterde işlemleri olan vatandaşlar, 31 Ağustos Cuma günü nöbetçi noterlerden hizmet alabilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle