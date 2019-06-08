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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.06.2019 - 20:08, Son Güncelleme:

Noterler ne zaman açılacak? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

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Noterler ne zaman açılacak? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

Ramazan Bayramı tatilinin ardından, noterde vekaletname, tespit tutanağı gibi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, 'noterler ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arıyor. Tatilde resmi işlerini tamamlayamayanlar bu konu ile ilgili internet üzerinden bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, noterler ne zaman açılacak? İşte, noter çalışma saatleri ile ilgili bilgiler.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. Tatilin bitmesine yakın, bayram öncesi noterdeki evrak işlemlerini halledemeyenler, noter çalışma saatlerini ve noterlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, noter çalışma saatleri ve nöbetçi noter sorgulama ekranı.

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Nisan ayından itibaren yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti. Fakat Ramazan Bayramı resmi tatili süresince nöbetçi noterler dahil tüm noterler kapalıydı. 7 Haziran Cuma gününden sonra nöbetçi noterler yeniden hizmet vermeye başladı. Hangi noterlerin nöbetçi olduğunu Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

NOTER NEDİR?

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler, Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.

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