Noterler ne zaman açılacak? Nöbetçi noter sorgulama ekranı
Ramazan Bayramı tatilinin ardından, noterde vekaletname, tespit tutanağı gibi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, 'noterler ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arıyor. Tatilde resmi işlerini tamamlayamayanlar bu konu ile ilgili internet üzerinden bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, noterler ne zaman açılacak? İşte, noter çalışma saatleri ile ilgili bilgiler.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayıldı. Tatilin bitmesine yakın, bayram öncesi noterdeki evrak işlemlerini halledemeyenler, noter çalışma saatlerini ve noterlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, noter çalışma saatleri ve nöbetçi noter sorgulama ekranı.
NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Nisan ayından itibaren yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti. Fakat Ramazan Bayramı resmi tatili süresince nöbetçi noterler dahil tüm noterler kapalıydı. 7 Haziran Cuma gününden sonra nöbetçi noterler yeniden hizmet vermeye başladı. Hangi noterlerin nöbetçi olduğunu Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.
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NOTER NEDİR?
Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler, Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.
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