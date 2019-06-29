Noterler Birliği 29-30 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı nasıl kullanılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNoterler Birliği 29-30 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı nasıl kullanılır?
GeriGündem Noterler Birliği 29-30 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı nasıl kullanılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
29.06.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Noterler Birliği 29-30 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı nasıl kullanılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Noterler Birliği 29-30 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı nasıl kullanılır?

Noterler Birliği tarafından kararlaştırılan ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan nöbetçi noter hizmeti, sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Nüfusa göre bazı illerde birden fazla bulunabilen nöbetçi noter, sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, noterler birliği üzerinden nöbetçi noter sorgulama ekranı nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Noterler Birliği nöbetçi noter sorgulama ekranı aracılığıyla hafta sonu işlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaşa kolaylık sağlıyor. Yeni sistem ile birlikte hafta sonu da işlem yapabilecek olan vatandaşlar, bulundukları ildeki nöbetçi noterleri aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilecek. İşte, nöbetçi noter sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA 29 HAZİRAN 2019 NÖBETÇİ NOTER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1ANKARA 22SONAY OKUTANYUKARI BAHÇELİEVLER MAH. AŞKAABAT CAD. 61. SOK. NO:20/1 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312223169729.06.2019
2ANKARA 68SERPİL DEMİREL ÖZBEKMACUN MAH. BATI BULVARI 204. CAD. SHIRA TİCARET MERKEZİ NO:141/A-8 YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE ANKARA312397066829.06.2019

ANKARA 30 HAZİRAN 2019 NÖBETÇİ NOTER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1ANKARA 24CEYHAN SÖYLEMEZTUNALI HİLMİ CD. KUĞULU PASAJI B BLOK K:2 N:123/144-145 KAVAKLIDERE ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312427516130.06.2019
2ANKARA 67MEHMET DUMANATA MAH. LİZBON(ESKİ 1065.) CAD N:123/B ÖVEÇLER ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312475670630.06.2019

ANKARA 29 HAZİRAN 2019 NÖBETÇİ NOTER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1BAKIRKÖY 9GÜLAY AYDINYAVUZ SELİM MAH. 26/A SOK. N:1 D:23 34560 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR İSTANBUL212461093329.06.2019
2BEŞİKTAŞ 7HALİL KÖSEPORTAKAL YOKUŞU GÜRCÜ KIZI SK.N:5 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL212260562329.06.2019
3KADIKÖY 16MEHMET YAVUZ TOPRAKBAĞDAT CAD.KÖŞEMİZ AP.N:157/6 SELAMİÇEŞME KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL216330165429.06.2019
4ÜSKÜDAR 13SERMİN GÜRSOYÖRNEK MH.LİBADİYE CD.SOMUNCU BABA SOK. NO:3/2 ATAŞEHİR İSTANBUL ATAŞEHİR İSTANBUL216472927229.06.2019

İSTANBUL 30 HAZİRAN 2019 NÖBETÇİ NOTER

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1BAKIRKÖY 10KADİR PEKDEMİRSİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS CD. N:38 34580 BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER İSTANBUL212441980530.06.2019
2BEYOĞLU 7NURAN CİRİTSIRA SELVİLER CAD. MEŞELİK SK. 26/1 TAKSİM 34433 BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL212251856430.06.2019
3KADIKÖY 17SEMA SENGÜL ARIKANGENERAL ASIM GÜNDÜZ(BAHARİYE) CD. ADLİYE PALAS N:72 K:1 D:2 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL216346045330.06.2019
4KARTAL 11AYŞE TÜLAY CİHANGİRBAĞDAT CAD. NO:467 K:1 D:3 MALTEPE İSTANBUL MALTEPE İSTANBUL216441587830.06.2019
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bozcaada'da korkunç olay! Döverek öldürdüler
Şişli'de inanılmaz görüntü! Arabayı parçaladı, sadece izlediler...
Gözcüler yakalandı! Milyon euroluk soygunda yeni ayrıntılar...
Kolunda yer kalmadı, bu çözümü buldular! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı