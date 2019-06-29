Noterler Birliği 29-30 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı nasıl kullanılır?
Noterler Birliği tarafından kararlaştırılan ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan nöbetçi noter hizmeti, sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Nüfusa göre bazı illerde birden fazla bulunabilen nöbetçi noter, sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, noterler birliği üzerinden nöbetçi noter sorgulama ekranı nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Noterler Birliği nöbetçi noter sorgulama ekranı aracılığıyla hafta sonu işlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaşa kolaylık sağlıyor. Yeni sistem ile birlikte hafta sonu da işlem yapabilecek olan vatandaşlar, bulundukları ildeki nöbetçi noterleri aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilecek. İşte, nöbetçi noter sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.
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ANKARA 29 HAZİRAN 2019 NÖBETÇİ NOTER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|ANKARA 22
|SONAY OKUTAN
|YUKARI BAHÇELİEVLER MAH. AŞKAABAT CAD. 61. SOK. NO:20/1 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3122231697
|29.06.2019
|2
|ANKARA 68
|SERPİL DEMİREL ÖZBEK
|MACUN MAH. BATI BULVARI 204. CAD. SHIRA TİCARET MERKEZİ NO:141/A-8 YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE ANKARA
|3123970668
|29.06.2019
ANKARA 30 HAZİRAN 2019 NÖBETÇİ NOTER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|ANKARA 24
|CEYHAN SÖYLEMEZ
|TUNALI HİLMİ CD. KUĞULU PASAJI B BLOK K:2 N:123/144-145 KAVAKLIDERE ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3124275161
|30.06.2019
|2
|ANKARA 67
|MEHMET DUMAN
|ATA MAH. LİZBON(ESKİ 1065.) CAD N:123/B ÖVEÇLER ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3124756706
|30.06.2019
ANKARA 29 HAZİRAN 2019 NÖBETÇİ NOTER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|BAKIRKÖY 9
|GÜLAY AYDIN
|YAVUZ SELİM MAH. 26/A SOK. N:1 D:23 34560 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR İSTANBUL
|2124610933
|29.06.2019
|2
|BEŞİKTAŞ 7
|HALİL KÖSE
|PORTAKAL YOKUŞU GÜRCÜ KIZI SK.N:5 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|2122605623
|29.06.2019
|3
|KADIKÖY 16
|MEHMET YAVUZ TOPRAK
|BAĞDAT CAD.KÖŞEMİZ AP.N:157/6 SELAMİÇEŞME KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL
|2163301654
|29.06.2019
|4
|ÜSKÜDAR 13
|SERMİN GÜRSOY
|ÖRNEK MH.LİBADİYE CD.SOMUNCU BABA SOK. NO:3/2 ATAŞEHİR İSTANBUL ATAŞEHİR İSTANBUL
|2164729272
|29.06.2019
İSTANBUL 30 HAZİRAN 2019 NÖBETÇİ NOTER
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|BAKIRKÖY 10
|KADİR PEKDEMİR
|SİYAVUŞPAŞA MAH. BARBAROS CD. N:38 34580 BAHÇELİEVLER İSTANBUL BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|2124419805
|30.06.2019
|2
|BEYOĞLU 7
|NURAN CİRİT
|SIRA SELVİLER CAD. MEŞELİK SK. 26/1 TAKSİM 34433 BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL
|2122518564
|30.06.2019
|3
|KADIKÖY 17
|SEMA SENGÜL ARIKAN
|GENERAL ASIM GÜNDÜZ(BAHARİYE) CD. ADLİYE PALAS N:72 K:1 D:2 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL
|2163460453
|30.06.2019
|4
|KARTAL 11
|AYŞE TÜLAY CİHANGİR
|BAĞDAT CAD. NO:467 K:1 D:3 MALTEPE İSTANBUL MALTEPE İSTANBUL
|2164415878
|30.06.2019
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