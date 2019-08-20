Noterden verilen vekalet nasıl iptal edilir?
Çeşitli sebeplerle noter huzurunda bir başkasına vekalet veren ve bu vekaleti iptal ettirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, vekalet nasıl iptal edilir? İşte, çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek olan vekalet iptali hakkında bazı bilgiler
Vekaletin iptali olarak bilinen azilname, bu işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, noter vekaleti nasıl iptal edilir? İşte, vekaletname iptali için gerekli olan belgeler
NOTER VEKALETİ NASIL İPTAL EDİLİR?
Vekâletin sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen azil name için: İlgilinin nüfus cüzdanı, İptal edilecek vekâletin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler ile varsa eski vekâletnamenin fotokopisi ile azledilecek kimsenin adı, soyadı T.C. Kimlik numarası ve açık adresinin bilinmesi gerekmektedir.
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