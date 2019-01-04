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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
04.01.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Noterde skandal olay: Vekalet işlemleri için gittiler, hastanelik oldular

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Şişli'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti. Çamur, tartışma yaşadığı noter katibinin polis eşi tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ve hastanelik olduklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu.

Yozgat'ta trafik kazasında kızını kaybeden Fatma Çamur, 2 Ocak günü ölen kızının yasal işlemlerinin takibini yapması için avukatına vekaletname vermek üzere oğlu ve iki kızıyla Şişli'de bir notere gitti. Kızının yasını tutan anne Çamur'un iddiasına göre, burada noter katibiyle bir kelimeyi okuyamadığı için tartışma yaşadı. Çamur, tartışma sonrasında katibin, polis olduğunu sonradan öğrendiği eşi A. E tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ileri sürdü.

"EŞİNİ ARAYARAK OLAY YERİNE ÇAĞIRDI"

Olay sonrasında hastaneden darp raporu alan ve karakolda ifade veren Fatma Çamur, daha sonra savcılığa şikayette bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yediği dayak nedeniyle bir ayağı alçıda olan Çamur, kardeşi Nihat Kızılkaya'nın yardımıyla tekerlekli sandalyeyle savcıya şikayet dilekçesi sunarak ifade verdi.

Çamur'un savcılıktaki ifadesinde, "Orada bulunan noter katibi olduğunu bildiğim bir kadın görevli vekaletnameyi hazırladı. Oğlum ve kızlarım bu vekaletnameye imza attılar. Sıra bana gelince 'okudum' yazıp imzalamam gerekiyordu. Ancak yaşlı olduğumdan 'okudum' kelimesini yazmakta zorlanınca kadın katip bana bağırmaya başladı. Ben de kendisine bana bağırmamasını söyledim. Ayrıca oğlum da anneme 'Neden bağırıyorsun?' diye sordu. Polis memuru olduğunu sonradan öğrendiğim eşini arayarak olay yerine çağırdı. Ben noter katibi olan bu kadının ismini bilmiyorum. Sarışın, uzun boylu genç bir kadındı. Kapıya çıktığımda noter katibinin eşi olan polis memuru, oğlum Güven'e saldırmaya başladı. Oğlum yere yıkıldı. Sonra bana ve kızıma saldırdı" dediği öğrenildi.

Kızının kulak zarının patladığını ve kendisinin de ayağının kırıldığını belirten Çamur, noter önünde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Fatma Çamur, hem katipten hem de polis eşinden şikayetçi oldu.

"OĞLUMU HEMEN YUMRUKLA YIKTI, BANA TEKME ATTI"

Daha sonra yaşadıklarını basın mensuplarına da anlatan Fatma Çamur, "Benim kızım Yozgat'ta otobüste trafik kazası geçirip öldü 28 yaşında. Onun için vekalet vermeye gittim, çocuklarımın vekaleti yapıldı. Benimkinde sıkıntı çıkmıştı. Gözlerim de görmüyor. İsmimi yazdım ama bazı yazıları yazamadım. Kızımın yardımcı olmasını istedim. 'Ama böyle yardım etmek olmaz' dedi. Aldı yırttı, bağırdı. Bana bağırınca da oğlum 'Annem 66 yaşında, bağırma niye bağırıyorsun, içi acıyor zaten' dedi. 'Allah cezanı versin' deyip çıkıp giderken adam önümüze çıktı bize daldı. Oğlumu hemen yumrukla yıktı, bana tekme attı, ayağımı kırdı. Gözüme kulağıma vurdu, kızım Semra'nın kulak zarını patlattı" diye konuştu.

Çamur'un kardeşi Nihat Kızılkaya da "Ben de şikayetçiyim, polisleri arayıp kardeşiyim diyerek konuşmaya çalıştım. Tanımıyoruz deyip suratıma kapattılar" şeklinde konuştu.

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