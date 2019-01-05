Noterde kavga
Oğlu ve 2 kızıyla 2 Ocak’ta gittiği Beyoğlu 42. Noteri’nde, kâtibin polis kocası Avni E. tarafından dövüldüklerini, bacağının kırıldığını iddia eden Fatma Çamur (67) suç duyurusunda bulundu.
Polis Avni E. de karısına küfreden Fatma Çamur’un oğlu Güven Çamur’a müdahale ettiğini, sol elinin iki parmağının kırıldığını ileri sürüp aileden şikâyetçi oldu. Polisten alınan bilgiye göre, Fatma Çamur’un otobüs kazasında ölen kızı Zahide Özlük’ün hukuki işlemleriyle ilgili yakınları avukata yetki vermek için notere gitti. Fatma Çamur okuma-yazma bilmediği için oğlundan yardım istedi. İşlemleri yapan noter görevlisi Sema E., Güven Çamur’a müdahale etmemesini söyleyince tartışma çıktı.
‘EŞİME KÜFRETTİLER’
Kendisine küfredip saldırdıklarını iddia eden Sema E., polis çağırması için polis eşi Avni E.’yi aradı. Avni E. noterliğe çıktığı esnada eşine iddiaya göre küfredildiğini duyması üzerine, ‘Siz kime küfrediyorsunuz’ deyince saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polisler kavgaya müdahale etti. Daha sonra Orhan K. adlı ailenin yakını bıçakla notere gelerek tehditler savurdu. Arbede sırasında yüzünde morluklar oluşan Fatma Çamur’un kırılan bacağı da alçıya alındı. Güven Çamur’la birlikte, iki parmağı kırılan Avni E. de tedavi edildi. Polise mukavemet suçundan gözaltına alınan Güven Çamur ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Orhan K. ise aranıyor. m Damla GÜLER
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