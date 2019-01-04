Noterde arbedenin görüntüsü ortaya çıktı
Oğlu ve 2 kızıyla 2 Ocak’ta gittiği Beyoğlu 42. Noteri’nde , katibin polis kocası Avni E. tarafından dövüldüklerini, bacağının kırıldığını iddia eden 67 yaşındaki Fatma Ç. savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis Avni E., de, karısına küfür eden Güven Ç.’ye müdahale ettiğini sol elinin iki parmağının kırıldığını ileri sürüp aileden şikayetçi oldu.
Polisten alınan bilgiye göre 21 Aralık’ta Yozgat’ta meydana gelen otobüsün kazasında ölen, Fatma Ç’nin kızı Zahide Özlük’ün hukuki işlemleriyle ilgili yakınları avukata ayrı ayrı yetki vermek istedi. Noterde işlem yapılırken Fatma Ç. okuma yazma bilmediği için oğlu Güven Ç.’den yardım istedi.
İşlemleri yapan Noter Görevlisi Sema E., Güven Ç.’ye müdehale etmemesini söyleyince tartışma çıktı. Kendisine küfür edip saldırdıklarını iddia eden Sema E., polis çağırması için polis olan eşi Avni E.’yi aradı. Yeni satın aldığı motosikletin işlemlerini yaptırmak için evrakı eşine verip dışarıda bekleyen Avni E. noterliğe çıktığı esnada eşine küfür edildiğini duyması üzerine, ‘Siz kime küfür ediyorsunuz’ deyince saldırıya uğradı. Daha sonra olay yerine gelen polisler kavgaya müdahale etti. Daha sonra adının Orhan K. olduğu belirlenen ailenin yakını bıçakla notere gelerek tehditler savurduktan sonra kayıplara karıştı.
SERBEST BIRAKILDI
Arbede sırasında yüzünde morluklar oluşan Fatma Ç’nin kırılan bacağı alçıya alındı. Güven Ç.’nin yüzünde ve vücudundaki yaralar ayakta tedavi edildi. Sol el serçe parmak ve yüzük parmağı eklem yeri yakınından kırılan polis memuru Avni E.’nin tedavisi de hastanede sürüyor.
Polise mukavemet suçundan gözaltına alınan Fatma Ç.’nin oğlu Güven Ç. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
“NE YAPAYIM KIZIN ÖLDÜYSE” DEDİ
Fatma Ç. Savcılığa yaptığı suç duyurusunda şu iddialarda bulundu: “Noter katibine gözlerimin iyi görmediğini söyleyerek yardımcı olmasını istedim. “Kızım öldü diyorum ‘ne yapayım kızın öldüyse’ diyor. Böyle laf olur mu? Bunun üzerine oğlum kızdı, ‘anneme bağırma annemin zaten içi yanmış’ dedi. Kapıya çıktığımızda polis memuru bizi b.ekliyordu. Oğlum Güven’e saldırdı. Yere yıktı. Tekme, tokat attı. Daha sonra bana ve kızıma saldırdı. Beni yere yıkıp ayağıma tekme attığı için ayağım kırıldı. Kızım Zehra’nın da bu darp sonucunda kulak zarı patlamıştır.”
NOTERİN KAPISINDA POLİS ÖNLEMİ
Beyoğlu 42. Noterliği çalışanları ise olayın asıl mağdurunun kendileri olduğunu iddia etti. Savcılığa giderek ilk suç duyurusunu kendilerinin yaptığını belirten noter çalışanları görevleri itibariyle konuşamayacaklarını durumun savcılığa intikal ettiğini söyledi. Öte yandan olayın ardında noterlik girişinde polislerin de güvenlik önlemi aldığı görüldü.
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