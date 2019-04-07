Noter nöbeti başladı
ADALET Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin yaptığı çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelinde ilk defa noterler hafta sonu mesai yaptı.
Adalet Bakanlığı’nın Türkiye Noterler Birliği ile birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda Ankara 40’ıncı Noteri ile Altındağ 7’nci Noteri ilk nöbet tutan noterler oldu. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan noterler genellikle otomobil satış işlemlerini yaptı. Hafta sonları İstanbul’da 4, Ankara ve İzmir’de 2 ve diğer illerde birer noter nöbet tutacak.
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