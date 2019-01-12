Noter katibi, polis, asker... 'Arsızlar çetesi' yakalandı
İstanbul'da, kiraladıkları araçları sahte belgelerle satan, günlük kiraladıkları evleri de yine sahte belgelerle aylık olarak kiraya veren aralarında noter katibi, polis ve askerin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 'Arsızlar Çetesi' olarak bilinen grubun elde ettiği paraları eğlence mekanlarında harcadığı belirtilirken, çetenin satmaya çalıştığı araçları da polisin gizlice çekicilere yükleyerek kurtardığı ortaya çıktı. 5 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlenen çete üyesi 20 kişi Emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
Bazı araç kiralama şirketleri kiraladıkları araçlardan bir daha haber alamadıklarını söyleyerek savcılıklara başvurdu. Günlük ev kiralayan kişiler de, günlük kiraya verdikleri evlerin kiralayan kişiler tarafından aylık olarak kiraya verildiğini söyleyerek polise başvurdu.
Yapılan başvuruların ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada Mustafa B'nin yönettiği çeteye ulaşıldı. Araştırmaya göre çete, sahte kimliklerle araç kiralıyordu. Özellikle yeni araçları kiralayan çete üyeleri, araçların GPS takip sistemini söküyordu. Çetenin Organ Nakli adını verdiği yöntemle GPS cihazları başka araçlara bağlanıyordu. GPS takılan araç İstanbul'da tutulurken, GPS'i sökülen araç satılmak üzere başka bir ile götürülüyordu.
Çete satış aşamasında noter çalışanlarını devreye sokuyordu. Noter katiplerinden araç sahiplerinin bilgileri temin ediliyordu. Bu bilgiler kullanılarak Avcılar'da bir adreste sahte belgeler hazırlanıyor, bu belgeler kullanılarak noter katipleri aracılığıyla araçlar çete üyelerine devrediliyordu. Çete daha sonra internet üzerinden ilanlar vererek araçları düşük fiyata satıyordu.
Polisin teknik ve fiziki takibinin sürdüğü günlerde, Çorlu'dan araç kiralayan çete Gebze'deki noter katibi aracılığıyla aracı satış aşamasına getirdi. Katibe 10 bin TL veren çete aracı üçüncü bir kişiye satarken soruşturmayı yürüten polis devreye girdi. Araç gizlice çekiciye yüklenerek otoparkta götürüldü. Çete, araçlarının çalındığını söyleyerek polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Soruşturmanın deşifre olmaması için bu yöntemi kullanan polis aynı yöntemle 6 aracı çetenin elinden kurtardı.
Çetenin ayrıca günlük kiraya verilen evleri kiralayarak sahte belgelerle aylık olarak kiraya verdiği ve kiraya verdiği kişilerden depozito ve 3 aylık peşinat aldığı belirlendi.
Yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı öne sürülen çetenin 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilirken, çete üyelerinin elde ettikleri vurgun paralarını gece hayatında harcadıkları belirlendi.
Yapılan araştırmada, Çete elebaşı Mustafa B. ve kardeşi Serdar B. ile rüşvet işlerini organize eden Mustafa B'nin sevgilisi Serpil D., 6 Noter katibi, 1 uzman jandarma ve 1 polisin de aralarında bulunduğu 34 kişi tespit edildi. Takibe takılan polis ve jandarmanın araçlarla ilgili çeteye bilgi aktardırları tespit edildi.
Yapılan tespitlerin ardından dün sabah İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da başlatılan operasyonda, çete elebaşı Mustafa B, kardeşi Serdar B, Mustafa B'nin sevgilisi Serpil D., polis memuru ve uzman jandarmanın da arasında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler, “Resmi Belgede Sahtecilik” ,“Nitelikli Dolandırıcılık”, “ Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek”, “Kurulan Örgüte Üye Olmak”, “Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek”, “Rüşvet” suçlarından sorgulandı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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