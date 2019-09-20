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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Noter çalışma saatleri 2019 – Noter kaçta kapanıyor/açılıyor?

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Noterler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Noter açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Noterler 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

Noterler, Hukukçu Kimliği ile bağımsız, tarafsız işlem yapan, bu işlemleri belgelendiren ve bu belgelere resmiyet kazandıran bir kurumdur. Türkiye Noterler Birliği’nin inşası 2009 yılında tamamlanan merkez binası Ankara, Söğütözü'nde bulunmaktadır. Kurallara uygun şekilde kurulmuş bütün noterler, bu birliğin üyesidirler. Aralarında rekabet söz konusu değildir.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Dört yıllık bir dönem için Türkiye Noterler Birliği Kongresince görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi vardır.

Noter çalışma saatleri 2019 – Noter kaçta kapanıyor/açılıyor

Osmanlı İmparatorluğunda resmiyet kazandırılmak istenen işlemleri kadılar veya naipler (kadıların görevlendirdikleri kişiler) yaparlardı. Bu işlemlerde İslami hukuk kuralları uygulanırdı.

1860 tarihinde Ticaret mahkemeleri kurulmuştur. O tarihlere kadar kadı ve naipleri tarafından yürütülmekte olan hukuki işlemlerin belgelendirilmesi işleri için, Deavi Kalemi görevlendirilmiştir. Bu ülkemizde Noterlik müessesesinin kurulmasının başlangıcı olarak kabul edilir.

Noter çalışma saatleri 2019 – Noter kaçta kapanıyor/açılıyor

5 Mayıs 1972’de yürürlüğe giren 1512 sayılı Kanun ile de Noterlik mesleği son şeklini almıştır. Kanunun 27 yıllık bir uygulaması bulunmaktadır. 1972 yılında 372 olan Noter sayısı bugün 1192 ye Noter Odası sayısı da 17’ye ulaşmıştır.

Noterler 09:00-12.30 / 13.30-17:00 saatleri arasında açıktır. Cumartesi ve Pazar günleri çalışmazlar.

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0 312 218 80 00 numaralı telefon ve 0 312 218 80 41 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

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