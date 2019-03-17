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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.03.2019 - 19:46, Son Güncelleme:

Nostaljik Tramvay'a bindi, vatandaşlara karanfil dağıttı

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda çeşitli temaslarda bulundu.

Beyoğlu'ndaki bir otelde gerçekleşen "Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri buluşması"nın ardından Taksim Meydanı'na gelen Yıldırım, burada inşaatı devam eden camide incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, daha sonra Taksim Meydanı ile Tünel Meydanı arasında ulaşımı sağlayan Nostaljik Tramvay'a bindi. Beraberindeki yetkililerle bir süre seyahat eden Yıldırım, vatandaşlara karanfil dağıttı. Vatandaşlar, Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çekti.

Bir süre sonra tramvaydan inen Binali Yıldırım, İstiklal Caddesi'nde kestane satan bir esnafın tezgahının başına geçti. Yıldırım, aldığı kestaneleri "Kestane kebap, yemesi sevap" diyerek çevredekilere ikram etti.

Nostaljik Tramvaya bindi, vatandaşlara karanfil dağıttı

Binali Yıldırım, bir pastahaneye ziyaretinde vatandaşlara tatlı ikram etti. Bu sırada yanına gelen vatandaşlar, kendisiyle bol bol öz çekim yaptı.

Esnaf ziyaretini bir süre daha sürdüren Yıldırım, kendisine ilgi gösterenlere sarıldı. Fotoğraf çekilmesi için kucağına verilen bebeği de bir süre sevdi ve yanaklarından öptü.

MHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı ziyaretini basına kapalı gerçekleştiren Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Nostaljik Tramvaya bindi, vatandaşlara karanfil dağıttı

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