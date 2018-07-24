Nöroendokrin tümör nedir? Nöroendokrin tümör belirtileri
Özellikle ishal atakları, ateş basmaları, yüzde kızarıklık, tansiyon yükselmeleri, şeker yükselmesi veya düşmesi, inatçı mide ülserleri gibi durumlarla kendini gösteren ve uzmanlar tarafından çok değişik şekillerde ortaya çıkan sinsi bir hastalık olarak nitelendirilen nöroendokrin tümörler, genellikle çok uzun dönemde görülen yavaş seyirli tümörlerdir. Peki, Nöroendokrin tümör nedir? Nöroendokrin tümör belirtileri neler?
Hormon üreten hücrelerle sinir hücrelerinin oluşturduğu nöroendokrin sistemdeki hücrelerde gelişen bir tümör olan nöroendokrin tümörler hakkında çok fazla detay merak ediliyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında nöroendokrin tümörler hakkında merak edilen detaylar...
Hastalığın Tanımı: Nöroendokrin tümörler nadir görülen,fakat köken aldıkları organ ve salgıladıkları hormonlar nedeniyle çok farklı şikayet ve durumlkar ortaya çıkarabilen, çoğunlukla yavaş seyirli olmakla birlikte hızlı seyirli ve agresif de olabilecek tümörlerdir.
Şikayetleri: Şikayetler nöroendokrin tümörün bulunduğu organa ve salgıladığı hormona göre değişir. Kitle etkisi ile ortaya çıkabilen şikayetler arasında karın ağrısı, bulantı, kusma,sarılık, kabızlık ve kanama sayılabilir. Salgıladıkları hormonlar nedeniyle karın ağrısı, sıcak basması, diyare, hırıltı, kronik öksürük, nüks eden akciğer enfeksiyonları, gaz, kalp çarpıntısı, deri döküntüsü, mide yanması ve kilo değişiklikleri görülebilir.
Bulgular: Klinik bulgularda hastalığın yeri ve salgıladığı hormonlarla ilişkili olup şeker yüksekliği yada düşüklüğü, sulu ishal, astım, elektrolit bozuklukları görülebilir.
Tanı: Fonksiyon göstermeyen tümörlerin tanısı kitle büyüyüp çevre yapılara baskı uyguladıktan sonra çıkabileceği için erken dönemde tanısı güçtür. Hormon salgılayan tümörlerde ise tanı daha erken evrelerde konulabilmektedir. Hastalığın tanısında görüntüleme yöntemleri ultrasound, bilgisayarlı tomografi, MR, sintigrafi ve PET kullanılabilir. Ayrıca kolonoskopi ve endoskopide tanıda kullanılmaktadır. Hastaya yapılacak labaratuar testleri ile kan ve idrar örnekleri alınarak tanı kesinleştirilir.
Tedavi: Tedavi yaklaşımında cerrah, onkolog, gastroenterolog, radyasyon onkoloğu, radyolog ve patoloğun ortak yaklaşımı ile yürütülür. Yapılacak tedavi şeklini hastalığın tanısı, yeri, yayılımı, ek hastalıklar belirler.
Tedavi Sonrası: Tümöre uygulanan tedavi şekline göre tedaviyi uygulayan hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta takibi yapılır.
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