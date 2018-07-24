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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Nöroendokrin tümör nedir? Nöroendokrin tümör belirtileri

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Nöroendokrin tümör nedir? Nöroendokrin tümör belirtileri

Özellikle ishal atakları, ateş basmaları, yüzde kızarıklık, tansiyon yükselmeleri, şeker yükselmesi veya düşmesi, inatçı mide ülserleri gibi durumlarla kendini gösteren ve uzmanlar tarafından çok değişik şekillerde ortaya çıkan sinsi bir hastalık olarak nitelendirilen nöroendokrin tümörler, genellikle çok uzun dönemde görülen yavaş seyirli tümörlerdir. Peki, Nöroendokrin tümör nedir? Nöroendokrin tümör belirtileri neler?

Hormon üreten hücrelerle sinir hücrelerinin oluşturduğu nöroendokrin sistemdeki hücrelerde gelişen bir tümör olan nöroendokrin tümörler hakkında çok fazla detay merak ediliyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında nöroendokrin tümörler hakkında merak edilen detaylar...

Hastalığın Tanımı: Nöroendokrin tümörler nadir görülen,fakat köken aldıkları organ  ve salgıladıkları hormonlar nedeniyle çok farklı şikayet ve durumlkar  ortaya çıkarabilen, çoğunlukla yavaş  seyirli olmakla birlikte hızlı seyirli ve agresif de olabilecek tümörlerdir.

Şikayetleri: Şikayetler nöroendokrin tümörün bulunduğu organa ve salgıladığı hormona göre değişir. Kitle etkisi ile ortaya çıkabilen şikayetler  arasında karın ağrısı, bulantı, kusma,sarılık, kabızlık ve  kanama sayılabilir. Salgıladıkları hormonlar nedeniyle karın ağrısı, sıcak basması, diyare, hırıltı, kronik öksürük, nüks eden akciğer enfeksiyonları, gaz, kalp çarpıntısı, deri döküntüsü, mide yanması ve kilo değişiklikleri görülebilir.

Bulgular: Klinik bulgularda hastalığın yeri ve salgıladığı hormonlarla ilişkili olup şeker yüksekliği yada düşüklüğü, sulu ishal, astım, elektrolit bozuklukları görülebilir.

Tanı: Fonksiyon göstermeyen tümörlerin tanısı kitle büyüyüp çevre yapılara baskı uyguladıktan sonra çıkabileceği için erken dönemde tanısı güçtür. Hormon salgılayan tümörlerde ise tanı daha erken evrelerde konulabilmektedir. Hastalığın tanısında görüntüleme yöntemleri ultrasound, bilgisayarlı tomografi, MR, sintigrafi ve PET kullanılabilir. Ayrıca kolonoskopi ve endoskopide tanıda kullanılmaktadır. Hastaya yapılacak labaratuar testleri ile kan ve idrar örnekleri alınarak tanı kesinleştirilir.

Tedavi: Tedavi yaklaşımında cerrah, onkolog, gastroenterolog, radyasyon onkoloğu, radyolog ve patoloğun ortak yaklaşımı ile yürütülür. Yapılacak tedavi şeklini hastalığın tanısı, yeri, yayılımı, ek hastalıklar belirler.

Tedavi Sonrası: Tümöre uygulanan tedavi şekline göre tedaviyi uygulayan hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta takibi yapılır.

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