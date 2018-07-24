Normal doğum nedir? Normal doğum nasıl olur?
Normal doğumun ne olduğu ve nasıl yapıldığı özellikle bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan anne adayları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Normal doğuma dair bilgi almak isteyen hamileler, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Normal doğum nedir? Normal doğum nasıl olur?
Doğum sürecine yönelik araştırma yapan hamilelerin en çok sorguladığı konulardan biri de normal doğum. Normal doğum hakkında kafalarındaki sorulara yanıt arayan vatandaşlar, 'Normal doğum nedir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında normal doğum hakkında merak edilenler...
Tanımı: Yaklaşık dokuz ay on gün süren gebelik sürecinde annenin rahiminde oluşmuş olan bebeğin hazne yoluyla dışa çıkmasına normal yoldan olan anlamında vajinal doğum veya normal doğum denmektedir.
Şikayetleri: Normal doğum rahimin ritmik kasılmaları ve bunun rahim ağzını açmasıyla gerçekleşir. Ağrı, kanama ve su gelmesi en sık şikayetlerdir.
Bulguları: Hastalar karınlarının belli aralıklarla taş gibi sertleştiğini, nişan denilen rahim ağzı tıkaçının atılmasını farkedebilirler.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Bulgular oluştuğunda hemen bir ebe veya doğum uzmanına muayene olunmalıdır.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Ağrılar başladığında sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Hekimin normal doğurmasında mahsur görmediği birçok gebe rahat olabilir ve kendisine söylenenleri yapabilirse normal doğum yapabilir. Normal doğum anne ve bebek için en iyi olan doğum şeklidir.
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