Noodle nedir? Tamirat işlerinde de kullanılıyor
Noodle, yurt dışında hazır yemek sektörünün önemli unsurları arasında yer almaktadır. Birçok yemeğin alt yapısını oluşturan noodle, son zamanlarda araştırılan gıda ürünleri arasında yer buluyor. Peki, noodle nedir? İşte, ülkemizde de çok sevilen noodle hakkında bazı bilgiler
Noodle, ülkemizde erişte olarak bilinmektedir. Yufka hamur, ince uzun bir şekilde kesilerek güneşte kurutulur. Daha sonra kavrulur ve makarna yerine kullanılır. Erişte haşlandıktan sonra, üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek servis yapılır. Ramazan ayı ve kış sofralarının vazgeçilmezidir.
Ancak son zamanlarda noodle, tamirat alanlarında da kullanılmaya başlanmış ve sosyal medya üzerinde bu konuda birçok video yayınlanmıştır.
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