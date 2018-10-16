Noodle nasıl yapılır? İşte tarifi
Noodle nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofrasında değişik ve güzel lezzetler arayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Makarnaya benzerliğiyle dikkat çeken noodle'ın farklı çeşitleri yer alıyor. Peki, noodle nasıl yapılır? İşte tarifi.
Çin, Japonya, Tayland gibi Uzakdoğu ülkelerinin vazgeçilmezi olan noodle, sofralarında farklı lezzet arayan vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, noodle nasıl yapılır? İşte tarifi.
Malzemeler
1 paket noodles
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 demet fesleğen yoksa kurusu da olur (Basilicum)
1 orta boy kuru soğan
2 diş dövülmüş sarımsak
1 çorba kaşığı kıyılmış taze nane
100 ceviz iri çekilmiş
6 sap maydanoz
2 et suyu tableti
2,5 lt. su
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Nasıl yapılır?
Yağ derin bir tavada iyice kızdırın. İnce çitilmiş soğan, dövülmüş sarımsak ilave edin 3-4 dk. kavurun. Mercimekleri en az 3-5 kez yıkayın. Süzün ve tavadaki karışıma ilave edin. 2 dakika kadar mercimekte kavrulduktan sonra 2,5 lt. su, 2 et suyu tableti, maydanoz saplarını mercimeğe ilave edin. Kaynamaya başlayınca ateş kısın ve mercimekler suyunu çekene kadar pişirin. (Yaklaşık yarım saat kadar.) Maydanoz saplarını sostan çıkarın. Pişmiş mercimeğe ceviz, nane, fesleğen ekleyin. Noodles bol suda diri kalacak şekilde haşlayın. 12 dk. sudan çıkarın süzün. Üzerine mercimek sosu eklenerek karıştırın. Birkaç dk. daha ateşte tutup servis yapabilirsiniz.
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