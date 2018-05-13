'Nonoş' için 100 bin TL'lik dava

E.Ö. ve N.Ö. Temmuz 2010’da evlendi. Çiftin üç çocuğu oldu. E.Ö., kendisinde ait kebap dükkânında kebap ustası olarak çalışıyordu. İki yıl önce trafik kazası geçiren E.Ö.’nün işleri bozuldu, dükkânını kapattı. Ö. çifti arasında zaman zaman yaşanan tartışmalar giderek arttı. E.Ö. ilk olarak 2016 yılı aralık ayı sonunda evi terk etti. Çiftin akrabalarının da araya girmesi ile Ö. çifti yeniden bir araya geldi. Ancak zaman içinde tartışmalar giderek büyüdü. En son 19 Mart akşamı E.Ö. bir kez daha evden ayrıldı ve eşine karşı boşanma davası açtı.

Bakırköy Aile Mahkemesi'nde 12 Nisan’da açılan dava dosyasına göre E.Ö.’nün mahkemeden üç talebi oldu. E.Ö., mahkemenin boşanma kararı vermesi ile birlikte çocukların velayetinin kendisine verilmesini ve eşinin 100 bin TL manevi tazminat ödemesini istedi.

'BANA BIÇAKLA SALDIRDI'

E.Ö.’nün tazminat talebinin gerekçesi ise eşinin kendisine söylediği sözler. E.Ö. adına mahkemeye sunulan dilekçede N.Ö.’nün kendisine “Nonoş, şerefsiz, sen erkek değilsin” dediği kaydedildi. Dilekçede bu sözlerin E.Ö.’nün kişilik haklarına saldırı olduğu savunuldu.

Dilekçede ayrıca, N.Ö.’nün, E.Ö.’ye üç kez bıçakla saldırdığı öne sürülerek, “Fiilen biten evliliğin hukuken de bitirilmesi” talep edildi.

EŞİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Eşinin evi terk etmesi sonrası N.Ö. ise en küçüğü 2 yaşında olan üç çocuğu ile kaldı. Yaşadığı eve kira ödeyen N.Ö. adına mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde, E.Ö.’nün gündeme getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Dilekçede, N.Ö.’nün herhangi bir gelirinin olmadığı, çevreden aldığı yardımlarla çocuklarına baktığı belirtildi. “Davacı müvekkilimden sapkınlık derecesine varan cinsel isteklerde bulunmuştur” denilen dilekçede, E.Ö.’nün bu yüzden de N.Ö.’yü darp ettiği belirtildi. E.Ö.’nün evin geçimi ve çocukları ile ilgilenmediği belirtilen dilekçede, açılan davanın reddini ve çocukların velayetinin anneye verilmesini talep etti.