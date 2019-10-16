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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ-Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Nokta atışla imha ediliyor

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Nokta atışla imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Resulayn'da sessiz geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çatışmalar yeniden başladı. Resulayn'ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha ediliyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükseliyor.

Belirlenen terör mevzileri Ceylanpınar sınır hattında konuşlandırılan topçu birlikleri tarafından da obüs ve çok namlulu roketatarla ateş altına alındı. Çatışmaların yaşandığı bölgeye takviye birlikler ve ambulansların sevk edildiği görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekâtı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

TERÖRİSTLERİN SALDIRILARINDA 20 SİVİL ŞEHİT OLDU, 170 KİŞİ YARALANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü ’Barış Pınarı Harekatı’ kapsamında, Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 39 yerleşim merkezi terör örgütü unsurlarından temizlendi, 637 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/YPG’nin sivilleri hedef alan saldırılarında ise,ÿşu ana kadar 20 kişinin şehit olduğu, 170 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

RESULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çatışmalar sürüyor. 3 koldan gerçekleştirilen operasyonda, öğleden sonra, Resulayn'ın güney bölgesinde bulunan gümrük kapısı yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı. Kenar mahallelerde yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 6 keskin nişancı, etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise sağ ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Resulyan'ın güneyindeki Aliye ve Hırbet Naime köylerini ele geçirdi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların olduğu kent merkezindeki çırçır fabrikasında yangın çıkması üzerine Resulayn'ın duman altında kaldığı görüldü.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.10.2019)
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