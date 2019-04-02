‘Nohutçu başkan’ın yükselişi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Nohutçu başkan’ın yükselişi
GeriGündem ‘Nohutçu başkan’ın yükselişi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Turan YILMAZ/ANKARA
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Nohutçu başkan’ın yükselişi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Nohutçu başkan’ın yükselişi

BİR önceki yerel seçimlere kadar Tunceli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde çalışan bir laboranttı. Ama bugün tanımayan kalmadı. Ovacık’tan Tunceli Belediye Başkanlığı’na tırmanan Fatih Mehmet Maçoğlu “komünist başkan” ya da öğrencilere burs olsun diye Ovacık’ta yetiştirip sattığı organik ürünler nedeniyle “nohutçu başkan” olarak tanınıyor...

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adayı olarak seçime katıldığı Tunceli’de belediye başkanlığını hükümetin atadığı kayyımdan devralan 51 yaşındaki Maçoğlu, 20 Aralık 1968 yılında Tunceli’ye bağlı Çemberlitaş köyünde doğdu. İlköğretimini Ovacık YİBO’da, ortaöğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamladı, mesleğe de 1989 yılında Konya’da sağlık memuru olarak başladı. 1992’den itibaren Tunceli’nin Pertek ilçesinde görev yaptı. 2007’de Tunceli Devlet Hastanesi’ne atandı. 2014’e kadar da bu hastanenin acil servisinde çalıştı. Sonra da yerel seçimler için kamu görevinden istifa ederek memleketi Ovacık’tan aday oldu, yüzde 36.1 oyla da TKP’nin ilk belediye başkanı seçildi.

Maçoğlu’nun tanınması da Ovacık’taki belediye başkanlığı dönemindeki sıradışı icraatlarıyla oldu. Ücretsiz toplu taşıma, ucuz içme suyu, belediye hesaplarını belediye binasına astığı afişlerle halkla paylaşma gibi farklı icraatlara imza atan Maçoğlu, asıl ününü ise kendisinin de üretimine katkıda bulunduğu doğal gıda ürünleri üretimiyle yaptı. Hazineye ait 650 dönüm araziye nohut, kurufasulye, patates gibi ürünlerin ekimini yapan Maçoğlu, bu ürünlerden elde edilen geliriyle de öğrencilere burs verdi. Bunun için Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropollerde Ovacık Doğal Ürünleri Satış Ofisleri de açtı. Maçoğlu, burs dışında ilçedeki yoksul ailelere yardım ettiklerini de açıkladı.

Maçoğlu, önceki günkü seçimlerde de yine TKP’den Tunceli Belediye Başkanı oldu. Bu kez yüzde 32.7 oyla ipi göğüsleyen Maçoğlu’nun adaylığına, daha önce bu kentte başkanlarının yerine kayyım atanan HDP sıcak bakmadı. Terör örgütü PKK’dan da örtülü tehdit aldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir"

Ekrem İmamoğlu: Kimsenin tek bir oyunun hakkını yemem

AK Parti İl Başkanı Şenocak duyurmuştu... İşte o belgeler

"İptal oylar sonucu değiştirebilir"