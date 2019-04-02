‘Nohutçu başkan’ın yükselişi
BİR önceki yerel seçimlere kadar Tunceli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde çalışan bir laboranttı. Ama bugün tanımayan kalmadı. Ovacık’tan Tunceli Belediye Başkanlığı’na tırmanan Fatih Mehmet Maçoğlu “komünist başkan” ya da öğrencilere burs olsun diye Ovacık’ta yetiştirip sattığı organik ürünler nedeniyle “nohutçu başkan” olarak tanınıyor...
Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) adayı olarak seçime katıldığı Tunceli’de belediye başkanlığını hükümetin atadığı kayyımdan devralan 51 yaşındaki Maçoğlu, 20 Aralık 1968 yılında Tunceli’ye bağlı Çemberlitaş köyünde doğdu. İlköğretimini Ovacık YİBO’da, ortaöğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamladı, mesleğe de 1989 yılında Konya’da sağlık memuru olarak başladı. 1992’den itibaren Tunceli’nin Pertek ilçesinde görev yaptı. 2007’de Tunceli Devlet Hastanesi’ne atandı. 2014’e kadar da bu hastanenin acil servisinde çalıştı. Sonra da yerel seçimler için kamu görevinden istifa ederek memleketi Ovacık’tan aday oldu, yüzde 36.1 oyla da TKP’nin ilk belediye başkanı seçildi.
Maçoğlu’nun tanınması da Ovacık’taki belediye başkanlığı dönemindeki sıradışı icraatlarıyla oldu. Ücretsiz toplu taşıma, ucuz içme suyu, belediye hesaplarını belediye binasına astığı afişlerle halkla paylaşma gibi farklı icraatlara imza atan Maçoğlu, asıl ününü ise kendisinin de üretimine katkıda bulunduğu doğal gıda ürünleri üretimiyle yaptı. Hazineye ait 650 dönüm araziye nohut, kurufasulye, patates gibi ürünlerin ekimini yapan Maçoğlu, bu ürünlerden elde edilen geliriyle de öğrencilere burs verdi. Bunun için Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropollerde Ovacık Doğal Ürünleri Satış Ofisleri de açtı. Maçoğlu, burs dışında ilçedeki yoksul ailelere yardım ettiklerini de açıkladı.
Maçoğlu, önceki günkü seçimlerde de yine TKP’den Tunceli Belediye Başkanı oldu. Bu kez yüzde 32.7 oyla ipi göğüsleyen Maçoğlu’nun adaylığına, daha önce bu kentte başkanlarının yerine kayyım atanan HDP sıcak bakmadı. Terör örgütü PKK’dan da örtülü tehdit aldı.
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