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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN - ANTALYA
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Noel Baba’nın çatısı çürüdü

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Noel Baba’nın çatısı çürüdü

Antalya Demre İlçesi’ndeki Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi’ni yağmur ve güneş ışığından koruması amacıyla 80’li yıllarda projesi hazırlanan ve geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen dev örtü yıllar geçmesine rağmen kaldırılmayınca tarih yapı sera etkisine maruz kaldı. Uzmanlar, çelik ve plastikten oluşan örtünün çürüdüğünü, bu çürümenin kiliseye de zarar verdiğini söyledi.

1 YILLIĞINA YAPILDI 30 YILDIR VAR

Rus Ortodokslarının hac merkezi konumunda bulunan Noel Baba Kilisesi üzerindeki yapının 1 yıllığına yapıldığını ancak 30 yılı aşkın süredir bu yapının kilise duvarları üzerinde çürüdüğünü savunan eski Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Bülent Baykal, “Baraka gibi görünen o yapı 1 yıllığına kiliseyi rüzgâr ve yağmurdan koruması için yapıldı. Ama maalesef yeni proje yapılamadığı için o yapı günümüze kadar geldi” dedi. Yapının kiliseye zarar verdiğini iddia eden Baykal, “Birçok bilim insanı ile konuyu istişare ettik. Burası insanlık tarihi adına çok önemli bir eser. Her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Ama çatıyı kaplayan bu çelik-plastik yapı sera etkisi yarattığı için kilisenin tamamını adeta çürütüyor. Ayrıca yapı üzerine yük de biniyor. Çünkü yapıldığı tarihte kullanılan malzeme kalitesi çok kötü” diye konuştu.

Noel Baba’nın çatısı çürüdü

NOEL BABA DA ÇOK ÖNEMLİ

Şanlıurfa’daki Göbeklitepe üzerine yapılan koruma çatısını örnek gösteren Baykal, şöyle devam etti: “Göbeklitepe’yi de inceledik. Orada kullanılan malzeme gerçekten inanılmaz. Bir an önce Noel Baba Kilisesi de benzer bir proje ile koruma altına alınmalı. Çünkü Noel Baba Kilisesi’nin de önemi çok büyük. Böyle bir çalışma kiliseyi sera etkisinden kurtardığı gibi görsel kirliliği de yok eder.”

Noel Baba’nın çatısı çürüdü

BİZ DE RAHATSIZIZ

Mucizelerin Azizi olarak bilinen Aziz Nikolaos adına Myralılar tarafından yaptırılan kilisenin çatısındaki yapıdan rahatsız olduklarını vurgulayan Aziz Nicolas Anıt Müzesi Kazı Başkanı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Doğan da “O çatıdan biz de rahatsızız. Zaten kilisede çatlaklardan su girmesi nedeniyle birtakım problemler var” dedi.

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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