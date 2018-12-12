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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.12.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Nöbetçi polise 'lan' demişti... İlginç davada flaş gelişme

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Nöbetçi polise 'lan' demişti... İlginç davada flaş gelişme

Nöbetçi polis memurunun aracını karakol önüne park etmesine izin vermemesine sinirlenip, 'Lan' diyerek konuşan vatandaşın bu sözü hakaret sayıldı.

Karakol önünde nöbet tutan polis memuru, bir vatandaşın otomobilini karakolun garaj girişine park etmesine izin vermeyerek başka bir noktaya almasını istedi. Polisin bu isteğine sinirlenen vatandaş, öfkeyle aracını patinaj yaptırıp hızla olay yerinden ayrıldı. Aracını başka bir noktaya park edip karakola gelen vatandaşa polis memuru bu sefer, 'Hangi birime gideceksiniz?' şeklinde sordu. Polisin sorusuna sinirlenen öfkeli vatandaş, 'Sana ne lan, sen kimsin. Ben istediğim yere gider, istediğim yerden çıkarım. Bana kimse karışamaz' şeklinde karşılık verdi. Polis memuru, vatandaşın hakaretini mahkemeye taşıdı. Yerel mahkeme, polis memuru lehine karar verdi. Sanık kararı temyiz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı bozup, hakaretin suç oluşturmadığını değerlendirdi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin verdiği karara bu kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ceza Genel Kurulu'nda gündeme alınan 'lan' dosyasında, "Polis memurunu tahkir etmek amacıyla, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan, sövmek suretiyle işlenen hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kabul edilmelidir" sonucu çıktı.

İŞTE O EMSAL KARAR

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda alınan emsal kararda şu ifadelere yer verildi: Olay günü karakola ait araçlar için tahsis edilmiş park yerine aracını park etmek istemesi nedeniyle çevre koruma nöbetçisi olan polis memuru müşteki ile tartışan ve tepkili biçimde aracını patinaj yaptırarak hızlı bir şekilde bulunduğu yerden alarak başka bir yere park edip geri gelen sanığın, karakola girmek istediğinde kendisine nereye gideceğini soran müştekiye hitaben "sana ne lan, sen kimsin, ben istediğim yere gider, istediğim yerden çıkarım, bana kimse karışamaz" şeklinde sözler söylediği, sanığın olumsuz tavrını sözüyle pekiştirdiği, davranışlarının bir bütün halinde görevini yapmakta olan müşteki polis memurunu tahkir etmek amacıyla ve müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan sövmek suretiyle işlenen, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kabul edilmelidir" şeklinde karar verdi. (SABAH)

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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