Nöbetçi noter sorgulama ekranı! 13 Temmuz nöbetçi noterler listesi
Devir, vekalet veya satış işlemi bulunanların araştırdığı nöbetçi noter sorgulama ekranı 13 Temmuz Cumartesi günü gündeme geldi. Nöbetçi noterlerde işlemi bulunan vatandaşlar, 13 Temmuz tarihinde harekete geçmeden önce internet üzerinden nöbetçi noter hizmeti veren yerleri sorgulamaya başladı. Peki, nöbetçi noter sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Nöbetçi noter sorgulama işlemi, Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Hafta sonu işlemi bulunan yüzlerce kişinin internet üzerinden cevap aradığı konular arasında yer alan nöbetçi noter sorgulama ekranına kolayca erişilebiliniyor. İşte, nöbetçi noter sorgulamak isteyenler için detaylı bilgiler
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.
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ANKARA NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|ANKARA 27
|NECLA ÜNAL
|KAZIM KARABEKİR CAD. NİZAMOĞLU İŞHANI NO:72/25 (ASKİ KARŞISI) ULUS ALTINDAĞ ANKARA ALTINDAĞ ANKARA
|3123101497
|13.07.2019
|2
|ANKARA 64
|HATİCE ÖZKALP
|SULTANFATİH CD. 7/A MAMAK ANKARA MAMAK ANKARA
|3123906667
|13.07.2019
İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|BAKIRKÖY 11
|FAİK HİKMET KARAHAN
|FEVZİ ÇAKMAK MAH.ATIŞALANI CADDESİ GÜMÜŞTUNÇ İŞ NO:8 D:12 34200 ESENLER İSTANBUL ESENLER İSTANBUL
|2125695447
|13.07.2019
|2
|EYÜPSULTAN 4
|YAVUZ KAÇTAN
|NAMIK KEMAL CD. NO:73-75 ATMACA AVM D:44 ALİBEYKÖY 34070 EYÜPSULTAN İSTANBUL EYÜPSULTAN İSTANBUL
|2126265896
|13.07.2019
|3
|KARTAL 13
|FUNDAGÜL SAĞDIÇ
|KARLIKTEPE MAH. SPOR CD. N:16/B KARTAL İSTANBUL KARTAL İSTANBUL
|2163872107
|13.07.2019
|4
|ÜSKÜDAR 15
|AYŞE ÇETİN
|SÜTÇÜ İMAM CAD. NO:81/1 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL
|2165215050
|13.07.2019
İZMİR NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|İZMİR 3
|ÖZNUR TOKÖZ
|ŞEHİT FETHİ BEY CD. N:15 35210 KONAK İZMİR KONAK İZMİR
|2324419737
|13.07.2019
|2
|KARŞIYAKA 2
|SÜLEYMAN KÖROĞLU
|ŞÜKRAN KURDAKUL (BELEDİYE SOK.) 23/A 35530 KARŞIYAKA İZMİR KARŞIYAKA İZMİR
|2323817036
|13.07.2019
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