Nöbetçi noter sorgulama ekranı! 13 Temmuz nöbetçi noterler listesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNöbetçi noter sorgulama ekranı! 13 Temmuz nöbetçi noterler listesi
GeriGündem Nöbetçi noter sorgulama ekranı! 13 Temmuz nöbetçi noterler listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
13.07.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Nöbetçi noter sorgulama ekranı! 13 Temmuz nöbetçi noterler listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nöbetçi noter sorgulama ekranı! 13 Temmuz nöbetçi noterler listesi

Devir, vekalet veya satış işlemi bulunanların araştırdığı nöbetçi noter sorgulama ekranı 13 Temmuz Cumartesi günü gündeme geldi. Nöbetçi noterlerde işlemi bulunan vatandaşlar, 13 Temmuz tarihinde harekete geçmeden önce internet üzerinden nöbetçi noter hizmeti veren yerleri sorgulamaya başladı. Peki, nöbetçi noter sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Nöbetçi noter sorgulama işlemi, Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Hafta sonu işlemi bulunan yüzlerce kişinin internet üzerinden cevap aradığı konular arasında yer alan nöbetçi noter sorgulama ekranına kolayca erişilebiliniyor. İşte, nöbetçi noter sorgulamak isteyenler için detaylı bilgiler

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1ANKARA 27NECLA ÜNALKAZIM KARABEKİR CAD. NİZAMOĞLU İŞHANI NO:72/25 (ASKİ KARŞISI) ULUS ALTINDAĞ ANKARA ALTINDAĞ ANKARA312310149713.07.2019
2ANKARA 64HATİCE ÖZKALPSULTANFATİH CD. 7/A MAMAK ANKARA MAMAK ANKARA312390666713.07.2019

İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1BAKIRKÖY 11FAİK HİKMET KARAHANFEVZİ ÇAKMAK MAH.ATIŞALANI CADDESİ GÜMÜŞTUNÇ İŞ NO:8 D:12 34200 ESENLER İSTANBUL ESENLER İSTANBUL212569544713.07.2019
2EYÜPSULTAN 4YAVUZ KAÇTANNAMIK KEMAL CD. NO:73-75 ATMACA AVM D:44 ALİBEYKÖY 34070 EYÜPSULTAN İSTANBUL EYÜPSULTAN İSTANBUL212626589613.07.2019
3KARTAL 13FUNDAGÜL SAĞDIÇKARLIKTEPE MAH. SPOR CD. N:16/B KARTAL İSTANBUL KARTAL İSTANBUL216387210713.07.2019
4ÜSKÜDAR 15AYŞE ÇETİNSÜTÇÜ İMAM CAD. NO:81/1 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL216521505013.07.2019

İZMİR NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi
1İZMİR 3ÖZNUR TOKÖZŞEHİT FETHİ BEY CD. N:15 35210 KONAK İZMİR KONAK İZMİR232441973713.07.2019
2KARŞIYAKA 2SÜLEYMAN KÖROĞLUŞÜKRAN KURDAKUL (BELEDİYE SOK.) 23/A 35530 KARŞIYAKA İZMİR KARŞIYAKA İZMİR232381703613.07.2019
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Müred'de
Yapan da tanıdık çıktı! 'Adresin Güngören'de sen evlisin'
Her tarafı patlatıp delik deşik ettiler
‘ABD’de sesler yeniden yükselir, daha sonra normale dönecektir’