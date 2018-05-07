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    Nöbetçi genel yayın yönetmenlerine hapis talebi

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    07.05.2018 - 17:38 | Son Güncelleme:

    Yayınlanan haberler nedeniyle hakkında çok sayıda soruşturma başlatılan Özgür Gündem gazetesine destek amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılarak bir günlüğüne gazetenin genel yayın yönetmenliği yapan gazeteci Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç, 78’liler Girişimi sözcüsü Celalettin Can’ın da arasında bulunduğu 11 kişinin “Yayın yolu ile silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar, Hüseyin Aykol’un ise 2 yıl 7aydan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

    İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Ertuğrul Mavioğlu ile Faruk Eren katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmedi.

    SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

    Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Hüseyin Aykol’un “Yayın yolu ile silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 7 aydan 13 yıla, Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç, Öncü Akgül, Faruk Eren, İhsan Çaralan, Mehmet Fehim Işık, Celalettin Can, Ömer Ağın, Veysel Kemer, Dilşah Karakaya, Yüksel Oğuz’un “Yayın yolu ile silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar, hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütalaasında sanıkların, PKK/KCK silahlı terör örgütü elemanlarınca gerçekleştirilen şiddet eylemlerini meşru gösterici övücü ve destekleyici şekilde haber içerikleri ve yazılar yayınlamak suretiyle silahlı terör örgütü propagandası yaptıklarını öne sürdü.

    "CEZA VERİLMESİN"

    Sanıklardan Mehmet Şirin Taşdemir’in hakkında ise verilmiş kesin hükümlü ceza bulunduğunu hatırlatan savcı, Basın Kanunu’nun 11/3 maddesi uyarınca cezai sorumluluğu bulunmadığından ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

     

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    Etiketler: Özgür Gündem , Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği , Mahkeme , gündem
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