Nöbet tuttular! İstanbul'dan geçenleri tek tek saydılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriNöbet tuttular! İstanbul'dan geçenleri tek tek saydılar
GeriGündem Nöbet tuttular! İstanbul'dan geçenleri tek tek saydılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÇINAR/DHA
04.10.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Nöbet tuttular! İstanbul'dan geçenleri tek tek saydılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nöbet tuttular! İstanbul'dan geçenleri tek tek saydılar

AVRUPA ve Balkanlar’da yazı geçirdikten sonra ağustos başından itibaren Afrika’ya dönüşe başlayan leyleklerin en önemli geçiş noktalarından biri, İstanbul Güzelce ile Tepekent arasında yer alıyor. Göç dönemi boyunca 871 bin leylek sayıldı.

Mart ayında Afrika’dan yola çıkarak, Hatay üzerinden İstanbul’a ulaşan ardından Avrupa ülkelerine dağılan leylekler, 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesi ile ağustos başından itibaren Afrika’ya dönüşe geçiyor. Leyleklerin göç yolculuğunda kullandığı iki ana hat bulunuyor. Yaz döneminde Balkanlar ve Avrupa ülkelerine yayılan leylekler, Trakya’dan İstanbul’a, boğazı geçtikten sonra İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Mersin, Adana, Hatay ile Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Nil Vadisi üzerinden Güney Afrika’ya ulaşıyor. İkinci hat olarak ise Moskova’nın batısı ve Doğu Avrupa ülkeleri için Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu illerini geçerek, yine Hatay üzerinden Güney Afrika’ya kadar sürüyor. Ayrıca Avrupa’da yazı geçiren leyleklerin yüzde 5’i, Cebelitarık Boğazı üzerinden Afrika’ya göçüyor.

12 YILDIR LEYLEKLERİ SAYIYOR

Leylek göçünün yüzde 90’ını kapsayan İstanbul Boğazı’nın kullanıldığı göç yolu, ’Doğu Göç Yolu’ olarak adlandırılıyor. Leyleklerin Afrika yolculuğunun en iyi gözlemlendiği yer ise İstanbul Büyükçekmece’nin Güzelce ile Tepekent arasındaki 4 kilometrelik dar geçit. Avukat Fikret Can (73), ağustos başından ekime kadar süren göç yolculuğunda, 12 yıldır bu dar geçitte 50’ye yakın gönüllüyle birlikte leylek sayımı yapıyor. Göç yolunda yaralanan leyleklerin tedavilerini de yaptıran Fikret Can ve gönüllüler, yol üzerinde tehdit oluşturan sorunların çözümü için de mücadele ediyor. Bölgede ’Leylek Baba’ olarak tanınan Fikret Can, bu yılki leylek göçünün tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, 1 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadarki süreçte 871 bin leylek sayımı yaptıklarını söyledi. 

Nöbet tuttular İstanbuldan geçenleri tek tek saydılar



EN DAR GEÇİT İSTANBUL’DA

Göçün çok az da olsa devam ettiğini belirten Fikret Can "Leylekler gelip yumurtlar ve kuluçkaya yatar. Yavruları yumurtadan 38 gram çıkar. Yavrular, yaklaşık 120 günde 4,5 kiloya çıkar ve göçe hazır hale gelirler. Avrupa’da üreyen leyleklerin yüzde 90’ı ’Doğu Göç Yolu’ değimiz İstanbul Boğazı’nı kullanıyor. İstanbul’daki göç yolu ise dünyada eşi benzeri olmayan bir nokta. Avrupa’daki leylekler, 2500 kilometre geniş alandan yola çıkıyor. Enes- İğneada hattında bu mesafe 200 kilometreye düşüyor. Rüzgarın etkisiyle denizi geçemedikleri için sonbahar göçünde Marmara sahiline sıkışıyorlar. Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Silivri, Büyükçekmece ve Sarayburnu yönünde sahile sıkışıyorlar. Çok dar bir alanda leylekleri karşılıyoruz. Güzelce- Tepekent arasındaki 4 kilometrelik alandan neredeyse bu leyleklerin tamamı geçmek zorunda" dedi.

 

ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİ, GÖRME ENGELLİLERİN "GÖZÜ" OLDU

Ölüme terk edilmişti, görme engellilerin "gözü" oldu
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Batman'dan acı haber: 7 asker şehit oldu

'Çocuklarımı Kendimle öbür dünyaya götüreceğim' demiş! Korkunç olayda ceza kesinleşti

Son dakika... Meteoroloji yağış için uyardı

İşkadını hipnoz edilince ortaya çıktı! Ankara’daki yan komşu…