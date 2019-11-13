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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)
13.11.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Nöbet dönüşü ölen Özlem hemşire son yolculuğuna uğurlandı! Oğlu böyle veda etti

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Nöbet dönüşü ölen Özlem hemşire son yolculuğuna uğurlandı! Oğlu böyle veda etti

Burdur'un Bucak ilçesinde hastane nöbetinin ardından Antalya'ya dönerken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden hemşire Özlem Süzer, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa Kemal Süzer (6,5) annesinin cenaze namazında saf tuttu.

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  • Nöbet dönüşü ölen Özlem hemşire son yolculuğuna uğurlandı
  • Nöbet dönüşü ölen Özlem hemşire son yolculuğuna uğurlandı
  • Nöbet dönüşü ölen Özlem hemşire son yolculuğuna uğurlandı
  • Nöbet dönüşü ölen Özlem hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bucak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özlem Süzer, dün sabah nöbet bitiminde 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Antalya- Burdur yolunun Çubukbeli mevkisinde, saat 09.30 sıralarında Süzer'in kontrolünden çıkıp taklalar atan otomobili yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürdüğü Süzer, yolda yaşamını yitirdi.

'ANNEN BUNUN İÇİNDE YATIYOR'

Özlem Süzer için bugün öğle vakti Antalya Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Antalya Eğitim Araştırma ve Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan Özlem Süzer'in eşi Murat Süzer, oğlu Mustafa Kemal, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Cenazede gözyaşı döken Murat Süzer, tabutu gösterdiği oğluna "Annen bunun içinde yatıyor" dedi. Mustafa Kemal de annesi için kılınan cenaze namazında babasıyla en ön safta yer alıp yanındakilere bakarak namaz kıldı. Murat Süzer de elini tuttuğu oğlunu teskin etti.

MESAİ ARKADAŞLARININ GÖZYAŞLARI

Özlem Süzer'in cenazeye katılan mesai arkadaşları ise gözyaşı döktü. Bucak Devlet Hastanesi ve öncesinde çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Süzer'in arkadaşları, meslektaşlarını son yolculuğa uğurladı. Özlem Süzer, kılınan namazın ardından götürüldüğü Duacı'daki mezarlıkta toprağa verildi.

Daha önce Antalya'da görev yapan Özlem Süzer'in yakın zamanda Bucak Devlet Hastanesi'ne tayin olduğu kaydedildi.

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