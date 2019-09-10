Nöbet büyüyor... Çocuklarını istiyorlar

DİYARBAKIR’da Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek bir gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı günü HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Oturma eyleminin 7’nci gününde İstanbul’dan gelen Salim-Saliha Edizer çifti, televizyondan teröristlerle yan yana gördüklerini söyledikleri oğulları Yakup (19) için nöbete başladı. Aynı dakikalarda Süleyman Aydın, 4 yıl önce Lice'de teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katıldı. Ailelerin sayısı 17'ye yükseldi.

‘BİZ YAŞAYAN ÖLÜLERİZ'

İstanbul'dan gelen Saliha Edizer, oğlu Yakup’tan haber alamadığını belirterek şunları söyledi: “Diğer anneler de aynı acıyı paylaştığımız için onlarla beraber olmak için geldim ben de. Beraberce çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğum 2015’te kayboldu. O zamandan bu zamana kadar hiçbir şekilde iletişime geçemedik. Çocuğumu getirmelerini istiyorum. Ölü mü, yaşıyor mu onu da bilmiyoruz. Biz yaşayan ölüleriz. Lise ikinci sınıfa gidiyordu. Kağıthane HDP ilçe örgütüne gidiyordu. Okula bir hafta kala da çocuğum kayboldu. Çok aradık, bize kapıyı kapattılar hep. Bizde yok diyorlardı. Buraya gelmediğini söylüyorlardı.”

4 yıldır kayıp olan Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın da oğlunun dağa götürüldüğü iddiasında: “4 yıldır hiçbir haber alamadık. Lice’ye gittim sordum. Dediler senin oğlun burada ama vermediler oğlumu. Benim oğlumu göndersinler. 15 yaşındaki çocuğun ne işi var PKK'da? Ben oğlum için buradayım. Oğlum için burada ölmeye de razıyım. Ben oğlumu almadan gitmiyorum. Hiç kimsenin tehdidi de umurumuzda değil. HDP olmasa çocuklar nasıl gitsin? Onlar yönlendiriyor çocukları. Annesi hasta şu an gelemiyor. Yatalak oldu.”

TBB: BU ACI BİTSİN

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) tarafından, annelerin oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu. TBB Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ali Elibol, ailelerle görüşmesinde “Barolar Birliği’nin kanunen verilmiş bir görevi var. O görev temel hak ve özgürlükleri korumak ve kollamaktır. Bu görev nedeniyle buraya geldik" diyerek şöyle devam etti: “Annelerin en önemli temel hakkı yaşam hakkından daha önce olan, çocuğunun güvende olduğunu bilmesidir. Çocuğuna sarılması, çocuğunun kokusunu almasıdır. Bu dertleri, bu acıları paylaşmaya geldik. İnşallah bu acı, bu hasret biter, sağ salim anneler yavrularına kavuşurlar.”

BAKAN SELÇUK AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dün Diyarbakır’a giderek HDP İl Başkanlığı önünde çocukları için oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek destek oldu. Bakan Selçuk, buradaki annelerle tek tek görüştü, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Anneler Bakan Selçuk’a çocuklarının fotoğraflarını gösterip hikâyelerini, nasıl ortadan kaybolduklarını anlattı.

ASKON’DAN GENÇLERE ÇAĞRI

ANADOLU Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Doğu ve Güneydoğu şube başkanlarının katılımıyla ‘Anne Yüreğine Ses Ver’ konulu basın açıklaması yaptı. Aydın çocukları için eylem yapan annelere destek verdiklerini belirtirken, terör örgütünün eline düşmüş gençlere de şöyle seslendi: “Sahipsiz ve kimsesiz değilsiniz. Başta devletimiz olmak üzere biz iş insanları olarak yanınızdayız. Kandırılmış olabilirsiniz. Pişmanlık içinde olabilirsiniz. Bugün okul sıranızda olabilirdiniz. Yol yakınken pişmanlık yasasından bir an önce faydalanın ve aramıza katılın. Okullarınıza dönün. İş konusunda size destek olacağız. Terör olayına karışmamış iseniz, okuduğunuz sürece sizlere burs temin edeceğiz.”

KİMLER VAR

1- Diyarbakırlı Fevziye-Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos’tan beri haber alamadıkları oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül’de eyleme başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad (14) için eylemde.

3- Diyarbakırlı Rauf-Ayşegül Biçer, 10 aydır kayıp olan oğulları Mustafa’yı (18) arıyor.

4- Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ve eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf (16) için eylemde.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

6- Diyarbakır'da 28 Temmuz 2015'te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalak’ın (34) hasta annesi Ünzile Yabalak da eylemde.

7- Mardin’den gelen Emine ve Şeyhmus Kaya çifti, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan polis oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül’de eyleme katıldı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 2015’te Tunceli'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için eylemde.

9- Meryem Savur, 4 yıl önce teröristlerce kaçırıldığını söylediği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat (25) için eylemde.

11- Diyarbakır'lı Aysel Koyun, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Neşat’ı (22) arıyor.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıldır kayıp oğlu Aziz (20) için oturma eylemi yapıyor.

13- Ağrılı Bedirhan- Necla Çur çifti, 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK’lı teröristlerce kaçırılan oğulları Vahit (19) için eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır kaybolan kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da yaşayan Salim- Saliha Edizer çifti, 5 yıl önce kaybolan oğulları Yakup (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce kaybolan oğlu Özkan (19) için eylemde.