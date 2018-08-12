Nobelli yazar Naipaul yaşamını yitirdi
NOBEL Edebiyat Ödülü sahibi Trinidad ve Tobago doğumlu, Hint asıllı İngiliz yazar Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul 85 yaşında hayata veda etti.
Naipaul’un ailesi, yazarın cumartesi gecesi İngiltere’nin Wiltshire kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yazarın yaşlılığa bağlı olarak son dönemde sağlığının kötüye gittiği belirtildi. ‘Nehrin Dönemeci’, ‘Taklitçiler’ ve ‘Gelişin Bilmecesi’ romanlarıyla tanınan yazar, yapıtlarında sömürgeciliği ve sömürge toplumlarının siyasi ve kültürel psikolojisini irdelemişti. Naipaul, 2001 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüş, İsveç Akademisi ödülün “sezgili anlatımını dürüst ve şaşmaz gözlemleriyle birleştirip bizleri bastırılmış tarihlerin varlığını görmeyen zorlayan yapıtları için” yazara verildiğini açıklamıştı.
SÖMÜRGELERİ ANLATTI
V.S. Naipaul, 17 Ağustos 1932’de Karayipler’de İngiliz sömürge yönetimi altındaki ada ülkesi Trinidad ve Tobago’da dünyaya geldi. Naipaul, 1950 yılında kazandığı bursla eğitim için İngiltere’ye gitti. Oxford Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. Naipual ilk romanı ‘Mistik Masajcı’yı 1957 yılında yayımladı. 1959 yılında yayımladığı ‘Miguel Sokağı’ adlı öykü kitabıyla Somerset Maugham Ödülü’nü kazandı. Naipaul, 1987 yılında başyapıtı sayılan, kendi yaşam öyküsünden izler taşıyan ‘Gelişin Bilmecesi’ romanını yayımladı.
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