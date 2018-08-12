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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
12.08.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

Nobelli yazar Naipaul yaşamını yitirdi

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Nobelli yazar Naipaul yaşamını yitirdi

NOBEL Edebiyat Ödülü sahibi Trinidad ve Tobago doğumlu, Hint asıllı İngiliz yazar Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul 85 yaşında hayata veda etti.

Naipaul’un ailesi, yazarın cumartesi gecesi İngiltere’nin Wiltshire kentindeki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yazarın yaşlılığa bağlı olarak son dönemde sağlığının kötüye gittiği belirtildi. ‘Nehrin Dönemeci’, ‘Taklitçiler’ ve ‘Gelişin Bilmecesi’ romanlarıyla tanınan yazar, yapıtlarında sömürgeciliği ve sömürge toplumlarının siyasi ve kültürel psikolojisini irdelemişti. Naipaul, 2001 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüş, İsveç Akademisi ödülün “sezgili anlatımını dürüst ve şaşmaz gözlemleriyle birleştirip bizleri bastırılmış tarihlerin varlığını görmeyen zorlayan yapıtları için” yazara verildiğini açıklamıştı.     

SÖMÜRGELERİ ANLATTI
V.S. Naipaul, 17 Ağustos 1932’de Karayipler’de İngiliz sömürge yönetimi altındaki ada ülkesi Trinidad ve Tobago’da dünyaya geldi. Naipaul, 1950 yılında kazandığı bursla eğitim için İngiltere’ye gitti. Oxford Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. Naipual ilk romanı ‘Mistik Masajcı’yı 1957 yılında yayımladı. 1959 yılında yayımladığı ‘Miguel Sokağı’ adlı öykü kitabıyla Somerset Maugham Ödülü’nü kazandı. Naipaul, 1987 yılında başyapıtı sayılan, kendi yaşam öyküsünden izler taşıyan ‘Gelişin Bilmecesi’ romanını yayımladı.

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