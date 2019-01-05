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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/NİZİP (Gaziantep), (DHA)
05.01.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Nizip şehidini uğurladı 

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Nizip şehidini uğurladı 

IĞDIRın Aralık ilçesinin İran sınırında PKKlı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse (23), memleketi Gaziantepin Nizip ilçesinde 3 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Iğdırda teröristlerin düzenlediği ve 2 silah arkadaşının yaralandığı saldırıda şehit olan uzman onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin dün kente getirilen naaşı öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumundan alınarak uzun araç konvoyu ile Nizipin Bahçeli Mahallesi’ne getirildi.

7 ay önce eniştesi tarafından annesi Gülüm, babası Bekir ve kız kardeşi Gülşen öldürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bahçeli Mahallesinde birlikte yaşayan erkek kardeşi Yunus ile dedesi Ökkeş ve babaannesi Elifin evinin önünden geçirilerek helallik alındı.

Şehit onbaşı Ahmet Furkan Köse için daha sonra Bahçeli İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin bahçesini doldurduğu okul bahçesinde dede Ökkeş,babaanne Elif ve kardeşi Yunus Köse, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Törene katılanların teselli ettiği şehidin babaannesi Elif Köse, Askerimizi vatana bağışladım. Ahmet Furkanımı vatana verdim sözleriyle yürek dağladı.

Şehit Ahmet Furkan Köse için daha sonra İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından şehit onbaşı, mahalle mezarlığında anne ve babasının yanına gözyaşları arasında defnedildi.

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