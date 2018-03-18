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    Nihayet tutuklandı!

    İHA
    18.03.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul Esenyurt’ta E.U. isimli genç kadını ölümle tehdit eden, babasının arabasına molotof atan Halil İbrahim G., 1 hafta önce çıktığı mahkemece serbest bırakıldı. Telefonla yeniden tacize başlayan Halil İbrahim G., tekrardan gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan zanlı, bu kez tutuklandı.

    Esenyurt’ta markette çalışan E.U. güvenlik görevlisi olan Halil İbrahim G.  tarafından yıllarca tehdit ediliyordu. Halil İbrahim G, genç kadını fotoğraflarını yayınlamakla tehdidini ileri bir boyuta taşıyarak, ailesini ve genç kadını öldüreceğini söyleyip, evinin önündeki babasının çalıştığı iş yerine ait araca molotof atıp başka bir günde ise eve kurşun yağdırmıştı. E.U. kendisini ölümle tehdit eden ve saplantılı bir şekilde peşini bırakmayan Halil İbrahim G.’nin tehdit mesajlarından birisini de sosyal medyadan yayınlamıştı.

    MAHKEME SERBEST BIRAKTI

    Olay üzerine geçtiğimiz hafta Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 3 adet telefonla birlikte yakalanan Halil İbrahim G., tehdit ve şantaj suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

    1 HAFTA SONRA TEHDİTLERE DEVAM ETTİ

    Mahkemeden serbest bırakılmasının hemen ardından tehdit mesajlarına devam eden Halil İbrahim G., genç kadını açtığı sosyal medya hesabından fotoğrafları yayınlamakla ve ölümle tehdide devam etti. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, tehditlerine devam eden ve mahkemede suçlamaları kabul etmeyip ‘mesajları ben atmadım’ diyen G.’ye yönelik yeniden operasyon düzenledi.

    EZİYET ETME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

    Esenyurt Asayiş Büro ekipleri G.’nin ev aramasında laptop tablet ve flaş bellekler bulundu. Sürekli olarak genç kızı tehdit ettiği telefonu da bulan ekipler, G.’nin polis merkezindeki ifadelerinin ardından tekrar mahkemeye sevk etti. Mahkemede daha önce defalarca kez serbest bırakılan G., ekiplerin bulduğu yeni delillerle birlikte “Eziyet etme suçu”ndan sevk edildiği mahkemece bu kez tutuklandı.

     

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    Etiketler: kadına taciz , şantaj , kadına şiddet , gündem
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